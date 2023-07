In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat bespreken Frank Woestenburg en Bas Holtkamp van FORMULE 1 Magazine samen met collega-journalist Ivo op den Camp van de Limburger de Grand Prix van Groot-Brittannië. Op den Camp schreef in het verleden al over Jos Verstappen en beschrijft nu de successen van zijn zoon Max Verstappen. Uiteraard belichten we ook het sterke optreden van McLaren op Silverstone. Was dit eenmalig of is het team nu best of the rest?

Verder reed Verstappen knap naar zijn zesde overwinning op rij, maar wat betekent zijn dominantie op de lange termijn voor de sport? En waar Alexander Albon uitblonk dit weekend, zo kleurloos was het optreden van Nyck de Vries. Het is bijna niet de vraag of hij wordt vervangen, maar wanneer. En wie gaat hem dan vervangen?

We kunnen natuurlijk ook niet om het debuut van Sonny Hayes heen. Het karakter uit de nieuwe Formule 1-film apex dat door Brad Pitt wordt gespeeld. Is dit goed voor de sport of is het onzin? Verder behandelen we in Formule 1 Paddockpraat ons nieuwe magazine dat vanaf donderdag in de winkel ligt en sluiten we af met de uitloopstrook van onze columnist Koen Vergeer.

