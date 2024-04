De Grand Prix van Las Vegas van afgelopen jaar gaat financieel de geschiedenisboeken in als een doorslaand succes. De Formule 1-race produceerde in november de grootste economische impact in de geschiedenis van de stad. De Super Bowl, die drie maanden later werd gehouden, eindigde als goede tweede.

De Raad van Bestuur van de Las Vegas Convention and Visitors Authority kreeg dinsdag te horen dat de F1 een netto economische impact van 1,5 miljard dollar (zo’n 1,4 miljard euro) had, terwijl de Super Bowl 1 miljard dollar (zo’n slordige 920 miljoen euro) opleverde. Dat meldt de Las Vegas Review Journal.

51,5 miljard dollar voor Las Vegas

Jeremy Aguero, hoofd van Applied Analysis in Las Vegas, vertelde dat bezoekers aan Las Vegas in 2023 een recordbedrag van 51,5 miljard dollar (een kleine 48,8 miljard euro) uitgaven, omgerekend zo’n 1200 euro per bezoeker per reis. Een groot deel van de inkomsten van de stad was toe te schrijven aan de twee grote evenementen, de Formule 1 en de Super Bowl.

De Formule 1-race in Las Vegas werd zelf georganiseerd door Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de sport. Hoewel het raceweekend een dramatische start kende door een losgeschoten putdeksel in de eerste vrije training, was de race zelf enkele dagen later uiterst spectaculair. De Grand Prix werd gewonnen door Max Verstappen.