Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de GP van Las Vegas. Over een losse putdeksel, de kritiek én de kritiek op de kritiek (van Toto Wolff). En over het vooruitzicht van een F1-race in hartje New York. Dat zou fantastisch zijn, vindt Jeroen.

Van een ruime onvoldoende naar een dikke acht. Na veel kritiek in de aanloop en een dramatische start op de vrijdag – met dank aan de veelbesproken putdeksel – eindigde het raceweekend in Las Vegas zondag met vuurwerk op de baan en was het allemaal ineens weer goed. Het kan verkeren, zullen we maar zeggen. Ik denk dat de organisatie opgelucht zal ademhalen en trots mag zijn op wat er is neergezet.

Vooraf was het geklaag niet van de lucht en kreeg de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas – FOM in dit geval – veel negativiteit over zich heen. Ook Max Verstappen leverde hieraan een stevige bijdrage door te zeggen dat het 99 procent show was. Ik begrijp hem tot op zekere hoogte.

Het schema van Max en ook de andere coureurs zit het hele jaar overvol met verplichtingen en in Las Vegas werd daar nog even een schepje bovenop gedaan. Dan snap ik dat hij het gevoel heeft geleefd te worden en ik vind het ook mooi dat hij zegt wat hij vindt. Dat mag ook vind ik. De andere kant is wel dat alle verplichtingen en de show er tegenwoordig gewoon bij horen en de teams zelf leveren daar overigens ook een actieve bijdrage aan. De sport is gewoon mega-commercieel geworden, helemaal sinds Liberty Media eigenaar is van de Formule 1. Dit is nu eenmaal de nieuwe realiteit en niet alleen de sport vaart er wel bij, ook de coureurs zelf. Formule 1 is waarschijnlijk nog nooit zo populair geweest, dus in die zin vond ik de kritiek niet terecht.

Even terug naar de vrijdag dan. De losse putdeksel. In eerste instantie reageerde ik net als iedereen en vond ik het belachelijk dat dit kon gebeuren. Schandalig zelfs. Ik heb het zelf meerdere malen meegemaakt dat putdeksels tijdens een race de lucht invlogen. Zoiets kan echt levensgevaarlijk zijn. Ik heb het aan de hand gehad met DTM in Shanghai dat de putdeksels ineens los vlogen en Bernd Mayländer, tegenwoordig vaak de bestuurder van de safety car, bijna over de kop ging bij de start. Ik heb het ook meegemaakt in Peking bij de A1GP dat een putdeksel langs mijn hoofd schoot en in Laguna Seca dat een los roostertje voor de waterafvoer megaschade aan mijn auto veroorzaakte. Dat soort dingen kan echt niet. Dit zijn praktijkvoorbeelden dat de organisatie echt gefaald had door na te laten putdeksels en roosters goed vast te lassen. Immers, dit is niets meer dan een kwestie van maintenance, oftewel, het circuit vooraf goed inspecteren en alles checken, vastzetten en dubbelchecken.

Putdeksel uit het beton gerukt

Maar in las Vegas was het toch net even anders. Sowieso was men laat met de oplevering van het circuit. Het probleem was echter vooral dat de betreffende putdeksel tijdens de eerste vrije training op de vrijdag uit het beton werd gerukt. Het deksel zelf was waarschijnlijk goed vastgezet, maar de staat van het asfalt liet te wensen over en je gaat er nu eenmaal niet vanuit dat het hele beton eruit vliegt. Het mag niet, maar het valt in de praktijk lastig uit te sluiten. Het is toch een beetje het risico van een nieuw stratencircuit.

Begrijp me goed, alle kritiek van de buitenwacht daarop was evengoed begrijpelijk en het besluit om de tweede vrije training diep in de nacht zonder publiek te laten afwerken, snap ik nog steeds niet. Dit was gewoon antireclame voor de sport. In die zin vond ik de reactie van Toto Wolff de andere kant op nogal bijzonder. Hij reageerde in felle bewoordingen op de kritiek en verdedigde de organisatie. Ik kon me toch niet aan de indruk onttrekken dat hier iets anders speelde. Waarschijnlijk probeerde Toto hier even een wit voetje te halen…

Maar goed, dat was de vrijdag en daar had zondag na de race gelukkig niemand het meer over. Want de race was spektakel. Tot mijn verrassing, moet ik bekennen. De baan vond ik vooraf op papier geen leuk circuit, maar in de praktijk zorgde het wel voor veel actie. Bij de start, toen Max Verstappen meteen Charles Leclerc pakte, dacht ik: het is klaar. Maar uiteindelijk kon Leclerc toch weer aanhaken en dat ging de hele race zo door. Er waren veel mooie duels. Ook van Leclerc met Sergio Pérez.

Pérez had dit nooit mogen overkomen

Okay, even kort over Pérez dan. Hij is tweede geworden in het rijderskampioenschap. Netjes! Maar dat hij zich in de laatste race van de race op P2 alsnog liet verschalken door Leclerc, dat had hem nooit mogen overkomen. Pérez had gewoon het midden van de baan moeten aanhouden, want dan had Leclerc geen kans gehad. Dan had Leclerc zich moeten focussen op de buitenkant en een goede exit, maar als je dan als Pérez bent en in het midden rijdt, kun je in dergelijke situaties een beetje meebewegen, de grens opzoeken en terugsturen. Zeker in de laatste rond moet je dat altijd doen. De echte toppers zoeken op dat soort momenten altijd de grens op. Zoals Max Verstappen bijvoorbeeld bij de start de grens opzocht bij Leclerc en er net overheen ging en daarvoor ook een penalty kreeg. Maar dit zijn wel de momenten in een race dat je het kan doen. En eigenlijk moet doen. Pérez liet zich hier niet voor het eerst echt de kaas van zijn brood eten.

Resumerend denk ik dat we Las Vegas gerust een toegevoegde waarde op de kalender mogen noemen. Of hiermee de weg is vrijgemaakt voor een vierde Amerikaanse race op de kalender, namelijk New York? Dat zou zomaar kunnen. De vraag is vooral welke race dan plaats moet maken, want de kalender is nu al vol. Ik zou het jammer vinden als het ten koste zou gaan van een traditioneel circuit.

Maar laten we eerlijk zijn, een F1-race in hartje New York zou wel fantastisch zijn. Ik weet het, Max is het waarschijnlijk niet met mee eens. Hoewel, na Las Vegas weet ook hij dat show en sport wel degelijk tot iets moois kan leiden…

