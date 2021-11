Zondagmiddag bracht Williams onverwachts het nieuws naar buiten dat Sir Frank Williams, de oprichter van het Williams Formule 1-team en oud-teambaas, op 79-jarige leeftijd was overleden. De Formule 1-wereld eert de legendarische teambaas, die wordt gezien als ‘meer dan een baas’.

Formule 1-baas Stefano Domenicali noemt Frank Williams ‘een echte reus van onze sport’. “Hij overwon de zwaarste uitdagingen in zijn leven en vocht elke dag, op en naast de baan”, schrijft Domenicali. “We hebben een geliefd en gerespecteerd lid van de F1-familie verloren en hij zal enorm worden gemist. Zijn ongelooflijke prestaties en persoonlijkheid zullen voor altijd in onze sport gegrift staan. Mijn gedachten gaan uit naar de hele familie Williams en hun vrienden in deze droevige tijd”, aldus de Italiaan.

George Russell, die twee jaar geleden bij Williams kwam met Claire, de dochter van Frank, als teambaas, herinnert Williams als een ‘oprecht geweldig mens’. “Ik zal altijd de leuke momenten herinneren”, zegt Russell. “Hij was meer dan een baas. Hij was een mentor en een vriend voor iedereen die lid werd van de Williams Racing-familie, en voor zoveel anderen. Het was een echte eer om voor hem te racen en een klein deel uit te maken van de ongelooflijke erfenis die hij achterlaat, een erfenis die voor altijd zal voortleven in het hart en de ziel van dit team. Rust zacht, Sir Frank. Bedankt voor alles.”

Foto: Motorsport Images

Teamgenoot Nicholas Latifi voegt toe: “Rust in vrede, Sir Frank Williams. Wat een triest nieuws. Een groot verlies voor onze sport en ons team. Het was een eer om je naam op het wereldtoneel te vertegenwoordigen en we zullen hard blijven pushen om het team weer verder op de grid te krijgen.”

“Heel verdrietig nieuws”, schrijft FIA-voorzitter Jean Todt. “Sir Frank Williams laat een blijvende indruk achter op de geschiedenis van de Formule 1. Hij was een pionier, een uitzonderlijke persoonlijkheid en een voorbeeldige man. Namens de hele FIA-gemeenschap gaan onze gedachten uit naar zijn familie, vrienden en Williams Racing. Rust in vrede mijn vriend.”

Lewis Hamilton, die Sir Frank Williams een paar jaar geleden nog meenam voor een rondje Silverstone, herinnert hem als ‘een van de aardigste mensen die ik in deze sport heb mogen ontmoeten’. “Hij had altijd tijd voor me en altijd zonder oordeel”, schrijft de Brit. “Ik voel me zo vereerd dat ik hem een vriend heb mogen noemen. Wat hij bereikt heeft in deze sport is echt iets bijzonders. Tot aan zijn laatste dagen weet ik dat hij een racer en een vechter in hart en nieren is gebleven. Ik heb het grootste respect en de grootste liefde voor deze man, en zijn nalatenschap zal voor altijd voortleven. Je zult gemist worden Frank, maar ik zie je aan de andere kant. Mijn gedachten en gebeden gaan uit naar de familie Williams.”

“We hebben een ware held van onze sport, en een inspiratiebron voor zovelen daarbuiten, verloren”, zegt McLaren-ceo Zak Brown. “Sir Frank creëerde niet alleen een speciale Formule 1-erfenis, maar toonde ook de kracht van menselijke vastberadenheid om grote tegenslagen te overwinnen. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en het Williams-team.”

Nico Rosberg, die in 2006 in de Formule 1 debuteerde bij Williams, zegt veel aan Sir Frank Williams te danken te hebben. “Ik zal nooit het moment vergeten dat ik naast jou stond in de garage van Monza in 2005, terwijl we de Formule 1-race keken. Je draaide je om naar mij en zei dat je besloten had dat je wil dat ik voor jou zou racen in 2006… Mijn gedachten gaan uit naar jou, Jonathan en Claire, en de rest van de familie.”

“Als er één man was die stond voor doorzettingsvermogen, veerkracht en uithoudingsvermogen, dan was het Sir Frank wel”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Ik ben ongelooflijk dankbaar en trots dat ik de kans heb gekregen om met hem samen te werken en een klein deel van zijn reis heb mogen uitmaken. Velen van ons bij Mercedes zullen hem blijven zien als een grote inspiratiebron. Rust in vrede, Sir Frank.”

“Erg triest om het nieuws te horen over Sir Frank Williams”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. “Een echte gentleman en echte racer. Toen ik opgroeide was ik een fan van zijn team en toen ik de Formule 1 bereikte, had hij altijd tijd voor je en zijn enthousiasme voor de sport was aanstekelijk. Onze gedachten gaan uit naar de familie Williams in deze droevige tijd en namens Red Bull Racing bedankt voor alles wat je aan de Formule 1 hebt gegeven.”