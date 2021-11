Frank Williams, de oprichter en lange tijd ook teambaas van het Williams-team, is overleden. Dat heeft de renstal die nog altijd zijn naam draagt bekendgemaakt.

Williams is 79 jaar geworden. De Brit, een ridder in de Britse orde, was decennialang een vaste waarde in de Formule 1. Na een relatief korte carrière als coureur, besloot Williams het in de jaren zestig als teameigenaar en -baas te proberen. Na enkele jaren in de Formule 2 maakte zijn Frank Williams Racing Cars in 1969 in de Grand Prix van Monaco haar Formule 1-debuut met Piers Courage achter het stuur.

Hoewel Courage die race als tweede finishte en dat later dat jaar herhaalde, bleven grote successen achterwege voor Frank Williams Racing Cars. Nadat het team in 1976 in zee ging met de Canadees Walter Wolf en verderging als Wolf-Williams, werd Frank Williams opzij gezet. Het volgende seizoen keerde de standvastige Brit – een echte doorzetter- echter gelijk terug in de Formule 1 met Williams Grand Prix, het team dat nu nog bestaat.

De Nederlander Gijs van Lennep reed in de jaren zeventig drie Grands Prix voor Frank Williams Racing Cars.

Successen

Samen met mede-eigenaar en technisch kopstuk Patrick Head wist Williams het team naar grote hoogten te stuwen. De eerste zege volgde in 1979 met Clay Regazzoni, de eerste titel bij de rijders én constructeurs het jaar erop, met Alan Jones. De jaren tachtig en negentig zijn met rechts Williams’ gloriejaren te noemen. Het team verzamelde in die tijd in totaal zeven rijderstitels en werd negen keer constructeurskampioen. Het bouwde ook een reeks iconische bolides.

Behalve Jones wonnen ook Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve titels met Williams. Andere noemenswaardige coureurs die uitkwamen voor het team zijn Carlos Reutemann, Mario Andretti, Ralf Schumacher, Thierry Boutsen, Juan Pablo Montoya, David Coulthard en natuurlijk Ayrton Senna – die in 1994 op Imola verongelukte achter het stuur van een Williams.

Frank Williams met Nigel Mansell in 1987. Hoewel hij zeker een soft spot had voor bepaalde coureurs, kon hij ook bikkelhard zijn.

Zware tijden

Frank Williams zelf werd in 1986 door het onheil getroffen. Hij raakte zwaargewond bij een auto-ongeluk in Frankrijk en was sindsdien verlamd aan alle vier zijn ledematen en aan een rolstoel gekluisterd. Het belette Williams dus niet om nog jaren aan het roer van zijn team te staan en het naar verdere successen te leiden. Na de eeuwwisseling kreeg Williams het sportief steeds moeilijker – de laatste zege stamt uit 2012, en de laatste daarvoor uit 2004.

Toen zijn dochter Claire Williams in 2013 aantrad als adjunct-teambaas en de facto de dagelijkse leiding overnam, zette de nestor van het team publiekelijk een stap terug. De laatste jaren was hij, ook om gezondheidsredenen, ook minder vaak bij Grands Prix aanwezig. In 2020 besloot de familie het team te verkopen aan Dorilton Capital. De renstal is wel nog steeds in Grove gevestigd, waar het in 1996 naartoe verhuisde, en luistert nog altijd naar de Williams-naam.

