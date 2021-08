Als het aan Formule 1-baas Stefano Domenicali ligt, zal de sprintkwalificatie vanaf 2022 beperkt blijven tot ‘bepaalde historische races’. Bovendien lijkt Domenicali door te schemeren dat de derde sprintrace van het seizoen in Brazilië verreden wordt, al is het hoge woord er nog niet over uit.

Het Britse Silverstone was dit jaar het toneel van de eerste sprintkwalificatie ooit. Het idee was opgeworpen om zo de raceweekenden wat spannender te maken voor jongeren, die geen interesse zouden hebben in een race van ruim anderhalf uur. De kwalificatie verschuift daardoor van de zaterdag naar de vrijdag, zodat zaterdag de sprintkwalificatie kan plaatsvinden. Die sprintrace bepaalt dan de startvolgorde voor de race op zondag. Onlangs maakte de Formule 1 bekend dat het Italiaanse Monza als tweede een sprintkwalificatie mag hosten.

Lees ook: Brawn over sprintraces: ‘Jongeren willen op zondagmiddag niet naar race van twee uur kijken’

Foto: BSR Agency

Hoewel Formule 1-baas Stefano Domenicali het nog niet formeel wilde vertellen, leek de Italiaan wel al weg te geven dat de derde sprintkwalificatie van het jaar in Brazilië verreden wordt. Omdat er nog wat onzekerheid bestaat rondom enkele races in de tweede helft van het seizoen, waaronder Brazilië door de coronasituatie aldaar, zou het nog niet officieel bevestigd zijn. Bovendien komt er ook nog een nieuwe prijs voor de winnaar van de sprintkwalificatie.

“Het idee van het sprintformat was dat we iets anders konden aanbieden zodat we alle aandeelhouders wat nieuws konden geven”, vertelt Domenicali in gesprek met Wall Street-investeerders. “We hebben gezegd dat we drie tests wilden doen. Silverstone was de eerste, Monza wordt de tweede en de andere zal eind dit seizoen in Brazilië plaatsvinden. Na deze test zullen we een plan opstellen voor de volgende stappen.”

“Wat ik wel al kan zeggen na de eerste sprintkwalificatie op Silverstone is dat we veel positieve feedback hebben gekregen van de teams, coureurs en media”, vervolgt de Formule 1-baas. “Het is ook goed voor de promotor, want we hadden elke dag wel wat nieuws te melden. Mensen die vrijdag naar het circuit kwamen keken al uit naar de kwalificatie. De uitkomst van het eerste evenement was uiterst positief, als ik dat mag zeggen.”

Lees ook: Dit is wat de coureurs van de sprintkwalificatie vinden

Eerder werd al aangegeven dat de sprintkwalificatie niet een format is dat bij elke race geïntroduceerd zal worden. Daar is vooralsnog geen verandering in gekomen. “We gaan aan het einde van het seizoen een volledige evaluatie houden. We hebben natuurlijk al een plan voor de toekomst. Dat plan zijn we aan het vormgeven en wat aan het verfijnen na opmerkingen die we kregen. Als we het plan volgen, zal het niet bij elke race zijn. We moeten een speciaal format bedenken voor bepaalde historische races en een speciale prijs creëren die we kunnen weggeven”, aldus Domenicali.

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt nu in de winkel en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.