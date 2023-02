Het Formule 1-seizoen gaat donderdag dan eindelijk echt van start. De teams en coureurs zijn neergestreken op het Bahrain International Circuit waar de komende drie dagen getest zal worden.

Omdat er maar met één auto getest wordt, komt elke coureur slechts anderhalve dag in actie. Bij Red Bull, Alfa Romeo en Williams kiest men er voor om beide rijders elk één volle en één halve dag te laten rijden, terwijl bijvoorbeeld Haas zijn coureurs per dagdeel (ochtend/middag) wisselt.

Lees ook: Hoe laat beginnen de Formule 1-testdagen in Bahrein?

Wie wanneer in actie komt? Nog niet alle teams hebben hun definitieve line-up bekendgemaakt, maar dit is wat we nu weten:

Wie rijdt wanneer in Bahrein?

Team Donderdag (ochtend/middag) Vrijdag (ochtend/middag) Zaterdag (ochtend/middag) Red Bull Verstappen Pérez/Verstappen Pérez Ferrari nnb nnb nnb Mercedes nnb nnb nnb Alpine nnb nnb nnb McLaren nnb nnb nnb Alfa Romeo Zhou/Bottas Zhou Bottas Aston Martin Drugovich*/Alonso nnb nnb Haas Hülkenberg/Magnussen Magnussen/Hülkenberg Hülkenberg/Magnussen AlphaTauri De Vries/Tsunoda De Vries/Tsunoda Tsunoda/De Vries Williams Albon/Sargeant Sargeant Albon * Felipe Drugovich vervangt de geblesseerde Lance Stroll

Uiteraard werken we dit artikel bij wanneer de teams hun ‘opstelling’ vrijgeven.