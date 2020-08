Formule 1 ziet kwartaalomzet met bijna 600 miljoen dollar dalen

De Formule 1 heeft financieel gezien een harde klap gekregen door het coronavirus. Vorig jaar verdiende de Formule 1 in de periode tussen april en juni 620 miljoen dollar. Dit jaar komt dat bedrag uit op 24 miljoen dollar. Het flinke omzetsverlies is volgens Liberty Media volledig te wijten aan de coronacrisis.

Normaal gesproken wordt een derde van alle races verreden in de periode april-juni, maar deze gingen niet door in verband met de wereldwijde pandemie. Alle races die gepland stonden in die periode, werden geannuleerd.

Lees ook: Hard tegen hard: Mercedes en Liberty ruziën nu deadline voor nieuwe F1-deal nadert

“We kregen doordat er geen races gehouden werden geen vergoedingen. Ook hadden we geen inkomsten van Paddock Club in deze periode”, zegt Liberty Media in hun rapport. Formule 1 heeft een omzet van 24 miljoen dollar gedraaid door de sponsorinkomsten maar onder de streep werd uiteindelijk een verlies genoteerd van liefst 136 miljoen dollar.

De verwachting van de commerciële rechtenhouder is dat de inkomsten hoger zullen zijn in de periode tussen juli en september, doordat er weer geracet wordt. Echter zullen de deze niet zo hoog zijn als vorig jaar. Dit komt doordat Liberty Media alleen maar geld krijgt van de tv-omroepen en de sponsorinkomsten. De hosting fees zijn weggevallen omdat er zonder publiek gereden wordt.

Het verlies is na een rood eerste kwartaal een nieuwe domper voor Liberty, CEO Chase Carey heeft zijn zinnen gezet op minstens 15 races in 2020. Daarmee zijn in ieder geval de tv-inkomsten gered. Het Amerikaanse bedrijf heeft eerder dit jaar ook 2 miljard dollar vrijgemaakt om verwachte tegenvallers door de coronacrisis op te kunnen vangen.

Lees ook: Horner verwacht dat alle tien de teams Concorde Verdrag zullen ondertekenen