De Frans-Argentijnse coureur Sacha Fenestraz denkt dat zijn voormalige teamgenoot in de Formule E, Oliver Rowland, ‘op het niveau van Max Verstappen’ zit. Fenestraz reed het afgelopen jaar samen met Rowland voor het Japanse Nissan, maar kon zich niet meten met de Britse vedette. Fenestraz’ contract voor het aankomende seizoen werd derhalve verscheurd, een nieuwe uitdaging laat nog op zich wachten.

De Latijns-Amerikaanse tak van Motorsport.com vroeg Sacha Fenestraz naar zijn tweede seizoen in de Formule E en de relatie met teamgenoot Oliver Rowland. De 25-jarige coureur legde uit dat iedereen het moeilijk zou hebben naast de 32-jarige Rowland, die het afgelopen seizoen opnieuw meedong naar de titel. De Engelsman rijdt al sinds 2018 in de elektrische Formule-sport.

“Aan het begin van het seizoen zei ik tegen mezelf: ‘Ik wil de leider van het team zijn, ik wil hem verslaan,'” aldus Fenestraz. “Achteraf gezien was dat onrealistisch – we hebben het wel over Rowland, die bezig was aan zijn zevende seizoen in de Formule E. Voor mij was het pas mijn tweede jaar. Bovendien bestaat de grid voornamelijk uit oudere, meer ervaren coureurs. Ik heb natuurlijk niet de vaardigheden van sommige andere Formule E-coureurs; iemand als Rowland zou zich bijvoorbeeld makkelijk kunnen meten met Max Verstappen.”

‘Goede vrienden’

“Ze zijn goede vrienden van elkaar,” vervolgde Fenestraz. “Verstappen zei dit jaar nog dat hij het jammer vindt dat Oliver (Rowland, red.) de Formule E niet kan inruilen voor de Formule 1, omdat hij hem dan kan verslaan. Binnen de autosport weet iedereen wat hij in huis heeft.”

Mede door de teleurstellende resultaten van het afgelopen seizoen krijgt Fenestraz geen tweede kans om zich met Rowland te meten. Hij wordt vervangen door landgenoot Norman Nato. “Gelukkig bieden veel teams zich aan,” verzekerde Fenestraz, die zijn geluk waarschijnlijk in een andere raceklasse gaat beproeven. “Er zijn genoeg mogelijkheden.”

