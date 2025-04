Oranje boven! IndyCar-coureur Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout onthult dat hij voor de Indy500 met een speciale livery zal racen. De livery bevat een oranje ’touch’, en is natuurlijk een verwijzing naar de nationale kleur van Nederland. ‘Een eer dat men rekening heeft gehouden met mijn Hollandse roots’, vertelt ‘VeeKay’.

Dit jaar staat de 109de editie van de Indianapolis 500 op het programma, en Van Kalmthout zal speciaal daarvoor in een eenmalige livery racen. Normaliter rijdt de Dale Coyne Racing-coureur in blauw-witte kleuren, maar daar komt voor de Indianapolis 500 een oranje ‘touch’ bij. De speciale livery is in samenwerking met hoofdsponsor en AI-platform askROI, en is ontworpen door Dave Marek, creatief directeur van Honda Amerika.

Het oranje zal te zien zijn op zowel de spiegel van Van Kalmthout als op de endplates van de voorvleugel. “Het is een enorm voorrecht om in de kleuren van askROI rond te mogen rijden”, vertelt ‘VeeKay’ vanuit Indianapolis. “Daarnaast is het een eer dat men rekening heeft gehouden met mijn Hollandse roots en er zodoende oranje tinten op de wagen zijn aangebracht. Illustrator Dave Marek en zijn creatieve team hebben echt iets unieks neergezet.”

De speciale livery van Van Kalmthout voor de Indianapolis 500, met oranje ’touch’ (RinusvanKalmthout.com)

Zesde deelname

De kwalificatie voor het prestigieuze Indianapolis 500 vindt in het vierde weekend van mei plaats. Mocht Van Kalmthout zich voor de hoofdrace kwalificeren, dan is dat de zesde deelname van de Nederlander aan het belangrijkste evenement van de IndyCar.

