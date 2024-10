Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft eerlijk toe dat de scherpe uitspraken van Jos Verstappen in de media bijdroegen aan de onrust binnen Red Bull. De vader van Max Verstappen uitte meermaals zijn kritiek over teambaas Christian Horner en schreef de leegloop en mindere prestaties van het team aan de Brit toe.

De vader van wereldkampioen Max Verstappen waarschuwde aan het begin van het seizoen al voor het “uit elkaar vallen” van Red Bull, en gaf meteen teambaas Christian Horner de schuld. “Het kan zo niet doorgaan. Horner speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt”, zei Verstappen senior destijds tegen The Daily Mail.

Hoewel Verstappen achteraf gelijk heeft gekregen, zo verlieten onder anderen Adrian Newey en Jonathan Wheatley al de Red Bull-renstal, was het volgens Marko niet handig dat de rallycoureur deze uitspraken in de media deed. “Laten we het zo zeggen, het heeft ook niet geholpen”, vertelt de adviseur tegen ORF Tirol. Naast de uitspraken van Verstappen senior, droegen volgens Marko de dood van Dietrich Mateschitz in 2022 en het Horner-schandaal bij aan de huidige onrust.

Lucht weer geklaard?

Marko onthult dat de Red Bull-leiding ondertussen ook al met Verstappen senior om de tafel heeft gezeten. “We zijn bij elkaar gaan zitten en zijn overeengekomen dat we moeten samenwerken”, vervolgt de Oostenrijker. “We moeten op alle gebieden samenwerken om dit kampioenschap te winnen.”

De Oostenrijkse renstal hoopt met het oog op de toekomst dat dat de rust weer wederkeert binnen het team. “Dit is ook de richting die we voor de toekomst moeten volgen, want het is duidelijk dat als we Max geen auto geven waarmee hij kan winnen, er op de langere termijn complicaties kunnen ontstaan”, aldus Marko. “Alle topcoureurs hebben uitstapmogelijkheden in hun contract en in dit geval kan Max ook op zoek naar een andere optie. Hij zal rijden waar het pakket het beste is.”

