Maximilian Günther van BMW Andretti heeft de E-Prix van Chili gewonnen. Voor de Duitser is het zijn eerste overwinning van het seizoen. Nyck de Vries eindigde vijfde, Robin Frijns kwam als vijftiende over de lijn.

Mitch Evans vertrekt in Chili vanaf polepositie, met Max Günther in zijn kielzog. Het duo slaat meteen een gat. Nyck de Vries valt enkele plaatsen terug terwijl teamgenoot Vandoorne opschuift. Robin Frijns, die achteraan het veld start door een spin in de kwalificatie, lijdt schade in de beginfase en moet een bezoekje brengen aan de pits. De race van de Limburger zit er dan eigenlijk al op.

Halverwege de race is het Günther van BMW Andretti die de leiding overneemt van Mitch Evans. Na een bochtenlang gevecht gaat hij dankzij de Attack Mode voorbij de Jaguar-coureur. Achter de leiders schuift Nyck de Vries op naar de vierde plek. De Nederlander krijgt wel een tijdstraf van vijf seconden door een technische overtreding.

In de slotfase beukt Antonio Felix da Costa zich voorbij leider Günther. Da Costa, gestart op P10, lijkt zo een prachtige inhaalrace af te ronden. Maar in de allerlaatste ronde komt Günther gewaagd buitenom. De ex-F2-coureur behoudt de controle over zijn bolide en wint de Santiago E-Prix. Nyck de Vries komt als derde over de lijn en maar valt door zijn tijdstraf terug naar de vijfde plaats.

Een plaats verder vinden we zijn teamgenoot Vandoorne, die leider wordt in het Formule E-kampioenschap. Voor Robin Frijns is het een E-Prix om snel te vergeten. De Envision Virgin Racing-coureur eindigt op een teleurstellende vijftiende plaats.

