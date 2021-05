Robin Frijns heeft achter Antonio Felix da Costa de tweede plaats gepakt in de e-Prix van Monaco en neemt daarmee de leiding in het wereldkampioenschap over van Nyck de Vries, die zowel in de kwalificatie als race weinig geluk kende.

Frijns reed de snelste tijd in de kwalificatie, ondanks dat hij in de eerste startgroep zat, maar werd in de superpolesessie net afgetroefd door regerend kampioen Antonio Felix da Costa. Bij de start bleven de posities vooraan onveranderd, maar na een paar ronden sloeg Frijns zijn slag in Sainte Devote.

Da Costa moest twee plaatsen inleveren aan Vergne en Evans door het activeren van zijn attack mode, maar kreeg die weer terug doordat die twee elkaar in de wielen reden in de chicane na het uitkomen van de tunnel. Door de langere lijn te pakken voor de attack mode, kwam Frijns weer vlak achter Da Costa terecht, maar met het extra vermogen heroverde hij de leiding.

Frijns koos ervoor de tweede verplichte attack mode snel daarna al te pakken. Opnieuw moest hij daardoor de koppositie afstaan, maar wederom was dat zeer kortstondig. Da Costa reed echter het gat dicht en verschalkte de Limburger. Even later sloeg Mitch Evans toe bij zowel Da Costa als Frijns. Evans had echter meer energie verbruikt dan zijn concurrenten en kon ze daardoor in de slotronde niet achter zich houden.

Met de tweede plaats achter racewinnaar Da Costa neemt Frijns de leiding in het kampioenschap over van Nyck de Vries. De Vries kende technische problemen in de kwalificatie en bleef doordoor op de 23e startplaats steken. Ook in de race kende hij weinig geluk en bleef met lege handen achter.

Lees ook: Hamilton in stijl naar historische honderdste pole, Verstappen tweede