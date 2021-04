Formule E: WK-leider De Vries verwacht ‘intense races’ door de straten van Rome

Nyck de Vries, de kampioenschapsleider van de Formule E, gaat het tweede raceweekend van dit seizoen in met de insteek het ‘gewoon stap voor stap’ aan te pakken op het spannende stratencircuit van Rome.

Het eerste raceweekend, in Saoedi-Arabië, is alweer een tijdje geleden, met de seizoensopener die daar eind februari werd verreden. De Vries pakte pole en won de eerste race, waarna hij in de tweede als negende finishte. De Nederlandse Mercedes-coureur gaat zo met 32 punten op zak richting Rome, gevolgd door Jaguars Sam Bird met 25 en landgenoot Robin Frijns die op 22 staat.

“We hebben nu eindelijk weer een raceweekend voor de boeg”, prijst De Vries zich na de vrij lange pauze gelukkig, al hebben hij en Mercedes in de tussentijd niet stilgezeten en hard gewerkt om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de races in Rome. “Het ziet eruit als een ander circuit dan we de laatste tijd gewend zijn”, merkt hij daarbij op.

“Dit lijkt weer een echt, ouderwets Formule E-stratencircuit in een binnenstad te zijn. Het baanoppervlak lijkt van wisselende kwaliteit te zijn en er zijn aardig wat hoogteverschillen, dus het wordt vast een hobbelige rit”, verwacht De Vries. “Het beloven zo ook intense en uitdagende races te worden.”

De WK-leider in de elektrische raceklasse hoopt uiteraard dat Mercedes net zo competitief is als in Saoedi-Arabië, maar: “Het is lastig te voorspellen wat de rest doet. We zitten zaterdag bovendien in de eerste kwalificatiegroep, dus het doel moet dan gewoon een startplek bij de eerste tien zijn en dan zien wat de race ons brengt.”

“Het belangrijkste is dat we het gewoon stap voor stap aanpakken”, besluit De Vries, met zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne die zich er eveneens op verheugt weer in actie te komen. Race één in Rome is zaterdag vanaf 15:30 uur te zien op Ziggo Sport Racing en Eurosport 2. Race twee is zondag vanaf 12:30 te volgen via Ziggo Sport Racing en Eurosport 1.

