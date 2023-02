Om acht uur vanochtend is in Bahrein de eerste dag van de Formule 1-test begonnen. En dus kunnen we voor het eerst eens goed naar de nieuwe auto’s van dit seizoen te kijken.

De Formule 1-wintertest in Bahrein: Wie, wat, waar en wanneer?

Red Bull RB19

Ferrari SF-23

Mercedes W14

Alpine A523

McLaren MCL60

Alfa Romeo C43

Aston Martin AMR23

Haas VF-23

AlphaTauri AT04

Williams FW45