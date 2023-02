Met de W14 keert Mercedes dit seizoen terug naar de volledig zwarte livery die het team ook al in 2020 en 2021 gebruikte.

De keuze voor zwart is dit keer niet ingegeven door kwesties als diversiteit en integratie, maar is vooral bedoeld als de ultieme manier om de auto lichter te maken.

Dit is de auto waarmee Lewis Hamilton en George Russell dit jaar jacht maken op nieuwe successen.

