De mediadag van de Grand Prix van Hongarije zit erop! De coureurs maken zich klaar om morgen weer in de auto te stappen voor de eerste vrije trainingen op de Hungaroring. Maar wat speelt er allemaal achter de schermen? Bekijk hier tien foto’s die jou een kijkje achter de schermen geven bij de GP van Hongarije 2024.

Bij Red Bull wordt het motorhome alvast helemaal netjes schoon gemaakt voorafgaand aan het verdere Hongaarse Grand Prix-weekend (Getty Images)

Ondertussen zijn ze bij McLaren druk bezig om weer een dak op het motorhome te zetten, nadat door een storm het gebouw in de paddock beschadigd raakte (Getty Images)

Lewis Hamilton arriveert in stijl in de paddock op de Hungaroring (Getty Images)

De manager van Carlos Sainz wreef het verlies van het Engelse voetbalteam van Spanje er nog even in bij Lando Norris. De Spanjaard schreef een speciale boodschap op het parkeerbordje van de 24-jarige McLaren-coureur (Twitter)

Max Verstappen kwam goedlachs het motorhome van Red Bull inlopen. Kan de Nederlander net als twaalf maanden geleden weer de Hongaarse Grand Prix winnen dit weekend? (Getty Images)

Daniel Ricciardo staat op de donderdag de pers te woord op de Hungaroring. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van de Australiër in de Formule 1 (Getty Images)

De Ferrari-mannen verruilen hun auto’s voor tafeltennisbatjes voorafgaand aan het Grand Prix-weekend. Carlos Sainz neemt het spelletje uiterst serieus (Getty Images)

Ook Yuki Tsunoda had wel zin een potje tafeltennis op de Hungaroring (Getty Images)

Kevin Magnussen staat de pers te woord. Eerder op de donderdag werd bekend dat de Deen aan het einde van 2024 zijn Haas-team verlaat (Getty Images)

Mick Schumacher, reservecoureur bij Mercedes, is er ook bij in Boedapest. De Duitser hoopt nog altijd om weer een rentree in de Formule 1 te maken (Getty Images)

