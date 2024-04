Op 1 mei is het dertig jaar geleden dat Ayrton Senna verongelukte op het circuit van Imola. Als eerbetoon brengt FORMULE 1 Magazine een fotoserie van de meest memorabele momenten van de legendarische Braziliaanse coureur. Met vandaag de mooiste acties op de baan.

Silverstone, 1993

Alain Prost is de gedoodverfde kampioen van 1993. In de oppermachtige Williams is hij bijna onverslaanbaar. Bijna, want Senna stijgt dit jaar boven zichzelf uit in de minder snelle McLaren. Tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone weet de Braziliaan zijn rivaal liefst zes ronden achter zich te houden, tot grote ergernis van de Fransman. Keer op keer lijkt de Williams langszij te komen, maar doemt de McLaren weer uit het niets op voor de neus van Prost.

Alain Prost kijkt rondenlang tegen de achterkant van de McLaren aan. © Motorsport Images

Jerez, 1986

Tijdens de Spaanse Grand Prix van 1986 op het circuit van Jerez, duikt Nigel Mansell vanuit leidende positie de pits in vanwege een leeglopende band. Met slechts tien ronden te gaan, pakt Senna de leiding. De besnorde Brit geeft zijn Williams de sporen en dankzij het versere rubber loopt hij razendsnel in op de jonge Braziliaan. Senna weet Mansell rondenlang achter zich te houden en houdt op de finish slechts 0,014 seconde voorsprong en gaat er hierdoor met de overwinning vandoor.

Zo close was de finish van de Spaanse Grand Prix in 1986. © Motorsport Images

Monaco, 1993

Nigel Mansell moet waarschijnlijk vaak aan de Spaanse race uit 1986 hebben gedacht tijdens de Grand Prix van Monaco in 1992. In de dominante Williams gaat hij vanaf de kop van het veld naar binnen voor nieuwe banden en komt achter Senna de baan weer op. De Brit trekt acht ronden alles uit de kast om de leiding terug te pakken, maar de Braziliaan maakt zich enorm breed op het nauwe stratencircuit. Met een nipte voorsprong komt de McLaren over de finish.

Wat Mansell ook probeert, hij komt niet voorbij aan Senna. © Motorsport Images

Suzuka, 1988

Senna stevent in Japan af op zijn eerste wereldtitel. De Braziliaan vertrekt vanaf pole position, maar verprutst zijn start en zakt terug naar de 14e plek in het veld. Teamgenoot Alain Prost houdt zijn eigen titeldroom in leven door vanaf de leiding aan de horizon te verdwijnen. Maar Senna geeft niet op en herstelt zich geweldig in de daaropvolgende ronden. Prost gelooft zijn ogen niet wanneer hij in ronde 28 de gele helm van Senna in zijn spiegels ziet opduiken. Senna pakt de leiding en vervolgens ook de wereldtitel.

Alain Prost ziet Ayrton Senna met rasse schreden naderen. © Motorsport Images

Donnington, 1993

De beste openingsronde in de Formule 1 is volgens velen die in 1993 op het kletsnatte circuit van Donnington. Senna start vanaf de vierde stek, valt een plek terug na het doven van de lichten, maar stelt dan orde op zaken. En hoe! Terwijl iedereen loopt te malen op het natte asfalt, lijkt het alsof Senna de enige is die op een droge baan racet. Vanaf de vijfde positie klimt hij nog voor het einde van de eerste ronde op naar de leiding en geeft die vervolgens niet meer uit handen.



Bekijk hier de video: Senna’s ‘Lap of God’ op Donington Park (1993)

Senna neemt binnen één ronde de leiding over van Prost. © Motorsport Images