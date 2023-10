Groot, groter, grootst: dat is Amerika. Dat is ook in Austin duidelijk, waar de Formule 1 is neergestreken voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Van cowboyhoeden en monstertrucks tot lokale gewoonten; aan Texaanse tradities en andere gekkigheid geen gebrek in en rond de paddock op het Circuit of the Americas.

Austin is weliswaar geen Houston, maar toch: de ruimtevaart en Texas zijn via de NASA onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daar is oog voor bij de ingang van de paddock. En over ruimte gesproken, maar dan anders: die is er ook in de Texaanse woestenij. Ook de cactus mag dus niet ontbreken. (Foto: Motorsport Images)

Monsterachtig is het optreden van Logan Sargeant dit seizoen bij Williams nog niet, hopelijk gaat het voor de Amerikaan in zijn thuisland beter. Het eerste succes van het weekend boekte het team al: een nieuwe sponsor, gepresenteerd door Sargeant en teamgenoot Alexander Albon. (Foto: Motorsport Images)

De coureurs van Ferrari hebben de paardenkrachten in hun bolides gelaten, maar qua looks doen Carlos Sainz en Charles Leclerc niet onder voor de gemiddelde cowboy. (Foto: Motorsport Images)

Over cowboys gesproken: als er toch eentje is in de paddock tegenwoordig, is dat wel bijna Valtteri Bottas met zijn ‘mullet’ en snor. Dus heeft ook de Fin een van zijn cowboyhoeden uit de kast getrokken. (Foto: Motorsport Images)

De ‘gewone’ Formule 1-klederdracht wordt ook vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld door oude bekende Daniel Ricciardo. De coureur van AlphaTauri is hersteld van zijn gebroken hand en keert terug op de grid dit weekend. Hij praat even bij met de kersverse wereldkampioen Max Verstappen en oud-teamgenoot Lando Norris. (Foto: Motorsport Images)

Bij het Amerikaanse team van Haas voorzien ze de zijkant van de bolides speciaal voor dit weekend van een patriottisch sausje. Met de speciale livery eert de renstal het thuisland. (Foto: Motorsport Images)

Met 30 meter hoogteverschil op een aanloop van 200 meter kent de eerste bocht in Austin het grootste hoogteverschil op de F1-kalender. En over hoog gesproken: hoogstaande plaatjes, zoals met de safetycar en de Texaanse vlag, levert het sowieso op. (Foto: Motorsport Images)

