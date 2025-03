In Nederland is de middag aangebroken, terwijl in Melbourne de nacht zich aandient. Het is tijd voor de coureurs om naar bed te gaan, want de eerste persdag van het seizoen zit er alweer op. Van een surfende Andrea Kimi Antonelli tot een potje rugbyen met Jack Doohan; de coureurs lijken zich uitstekend te vermaken. Bekijk hier een fotoserie van de eerste dag van het Formule 1-weekend van de Grand Prix van Australië.

Sliding into the weekend met Andrea Kimi Antonelli. (Mercedes)

Op een schaal van één tot tien, hoe zouden jullie Max Verstappen en Liam Lawson in deze outfit beoordelen tussen de carnavalsmenigte in Limburg, waar de roots van de Nederlander liggen? (Red Bull Racing)

Het lijkt wel een vader-zoon moment, maar op zondag zijn ze gewoon elkaars concurrenten. (Formule 1)

Ook Yuki Tsunoda draagt de Australische klederdracht. (Racing Bulls)

Ontbijten met Pierre Gasly! (Alpine F1 Team)

Carrièreswitch in de maak voor George Russell? (Mercedes)

Alexander Albon staat er goed op bij de Williams-fans. (Williams Racing)

Twee tweevoudig wereldkampioenen, Fernando Alonso en ex-MotoGP-coureur Casey Stoner, oog in oog met elkaar. (Getty Images)

Is Gabriel Bortoleto sneller op de step dan in de Sauber-bolide? Morgen krijgt hij antwoord op die vraag. (Getty Images)

Oscar Piastri die handtekeningen uitdeelt bij zijn thuisrace en Oliver Bearman, iets als het derde wiel aan de wagen. (Getty Images)

De meegereisde Japanse fans supporteren niet alleen Yuki Tsunoda, maar ook Haas-teambaas Ayao Komatsu. (Haas F1)

Jack Doohan voelt zich helemaal in zijn element als Australiër op het rugbyveld. (Alpine F1 Team)