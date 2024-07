De Grand Prix van België is altijd een spektakel op en naast het circuit, maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? In deze fotoserie geven we je een kijkje achter de schermen tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps. Van de leuke of ontroerende momenten in de paddock tot de voorbereidingen in de pitstraat. Bekijk hier de foto’s in de aanloop naar de Belgische Grand Prix in Spa-Francorchamps…

Op de foto boven een ontmoeting van Max Verstappen met een andere Nederlandse Red Bull-protegé, Moto3-coureur Collin Veijer. In de hospitalityruimte van Red Bull spraken ze met elkaar over hun gedeelde passie voor snelheid, auto’s en motoren.

Lando Norris speelt een potje vier op een rij in de paddck. Zou ‘ie gewonnen hebben? Of wacht hij met winnen tot zondag? (Getty Images)

Carlos Sainz op de foto met een (Red Bull) fan. De spanjaard gaf hierna zijn Ferrari pet aan de jongen (Getty Images)

Het is druk bij de mediasessie van Esteban Ocon. Deze week werd bekend dat Ocon volgend jaar voor het team van Haas gaat rijden (Motorsport Images)

Er wordt dit weekend regen verwacht op het circuit van Spa-Francorchamps. Deze banden zullen waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen tijdens de sessies. Of worden het toch Intermediates? (Getty Images)

Pierre Gasly brengt een eerbetoon aan Anthoine Hubert voorafgaand aan de GP van België (Getty Images)

Alpine rijdt dit weekend met een speciale livery. Dit ter promotie van de nieuwe Deadpool & Wolverine film. (Alpine)

Sergio Perez heeft het nog naar zijn zin in het motorhome van Red Bull. Zo lijkt het althans… (Getty Images)

Hoewel de Orange Army op Spa overheerst, heeft ook Lando Norris een grote groep fans (Getty Images)

Het is altijd druk in het motorhome van Red Bull tijdens de mediasessies van Max Verstappen. Ook onze collega’s zijn weer aanwezig (Getty Images)

Daniel Ricciardo in de VCARB 01, zou het zijn laatste race worden? Er gaan geruchten dat ook Ricciardo niet zeker is van een stoeltje na de zomer (Motorsport Images)

