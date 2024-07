Na een spraakmakende Grand Prix van Hongarije is het komend weekend al tijd voor de volgende race: de Grand Prix van België op het Circuit de Spa-Francorchamps. Het laatste raceweekend voor de zomerstop biedt ongetwijfeld nieuwe gevechten tussen bijvoorbeeld Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de GP van België, zodat je geen moment hoeft te missen van de actie op het circuit.

Het circuit van Spa-Francorchamps, gelegen in de Ardennen, is een van de oudste en meest geliefde circuits op de Formule 1-kalender. Bekend om zijn lange rechte stukken en uitdagende bochtencombinaties, zoals Eau Rouge en Raidillon, biedt het circuit een unieke mix van snelheid en technische uitdaging. De lengte van 7004 meter maakt het circuit het langste in de Formule 1, een baan ook waarop coureurs kunnen laten zien wat ze echt in huis hebben. De GP van België staat ook bekend om de onvoorspelbare weersomstandigheden, wat wellicht ook dit jaar voor een spectaculaire race zal zorgen.

De Grand Prix van België is de laatste race voor de zomerstop. Wat kan Max Verstappen dit jaar doen tijdens de GP van België? Zal hij zijn voorsprong in het kampioenschap vergroten of lukt het McLaren-rivaal Lando Norris om in te lopen?

Hoe laat begint de GP van België 2024?

Vrijdag 26 juli

13:30 – 14:30 uur: 1e vrije training

17:00 – 18:00 uur: 2e vrije training

Zaterdag 27 juli

12:30 – 13:30 uur: 3e vrije training

16:00 – 17:00 uur: kwalificatie

Zondag 28 juli

15:00 – 17:00 uur: race

