De mediadag zit erop! Vandaag bereiden de coureurs zich voor op de grote prijs van Canada. Jack Doohan stapt tijdens de eerste trainingssessie in de auto van Esteban Ocon. Bekijk hier een fotoserie van de eerste dagen van het weekend in Montréal.

LEES OOK: Voorproefje voor 2025? Jack Doohan rijdt vrije training voor Alpine

Lewis Hamilton weet altijd gestyled de paddock binnen te komen. Ook op donderdag tijdens de mediadag was het weer raak. ©Getty Images

Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo van Visa RB voetballen in de paddock tijdens de mediasessies op donderdag. ©Getty Images

Zullen de coureurs deze Pirelli’s nodig hebben later vandaag? ©Getty Images

Lance Stroll heeft het naar zijn zin tijdens de persconferentie. Zal hij wel uitkijken naar zijn thuisrace? ©Getty Images

Max Verstappen en Sergio Pérez in de paddock tijdens de mediadag. Na een onverwacht zwaar weekend in Monaco voor Red Bull, hopen ze hier op verbetering. Gaat dat ook lukken? ©Getty Images

Een gezellig onderonsje tussen Oliver Bearman en Haas F1 teambaas, Ayao Komatsu tijdens de GP van Canada. ©Getty Images

F2-coureur Jak Crawford in de paddock, nadat hij onlangs zijn eerste ronden in een F1-auto heeft gereden. De coureur stapte deze week voor het eerst in de AMR22. ©Getty Images

De winnaar van de Monaco GP, Charles Leclerc, tijdens de mediadag in Montréal. Waar eindigt hij aankomende zondag? ©Motorsport Images

Jack Doohan bereidt zich alvast voor op de eerste vrije training later vandaag. Hij mag plaatsnemen in de auto van Esteban Ocon. ©Motorsport Images

Valtteri Bottas arriveert hier voor de mediasessies op donderdag. Hij gaat nergens heen zonder zijn racefiets. Later reed de Fin op zijn fiets richting de pitstraat. Handig vervoersmiddel, toch? ©Motorsport Images

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).