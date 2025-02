Franco Colapinto reed woensdag zijn eerste meters in een Formule 1-auto van Alpine. De jonge Argentijn maakte vorig jaar furore toen hij het Williams-stoeltje van Logan Sargeant overnam. De Britse renstal bood hem echter geen nieuw contract aan, waarna Colapinto koos voor een reserverol bij Alpine. Na een eerste test in Barcelona blijft echter de vraag hoe lang de 21-jarige coureur op de reservebank zit.

Adviseur Flavio Briatore, die in 2024 opnieuw een leidende rol kreeg binnen Alpine, plaatste woensdag een opvallende video op zijn Instagram-account. Op de beelden is te zien hoe Franco Colapinto uit de A523 klimt op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Terwijl Ferrari en McLaren testten met nieuwe Pirelli-banden, reed de Argentijnse reservecoureur voor het eerst in een Alpine-bolide. Jack Doohan, die volgend jaar zijn officiële debuut maakt bij de Franse renstal, kwam ook in actie.

Doohan versus Colapinto

Het moge duidelijk zijn dat Briatore juist Colapinto in de schijnwerpers wil zetten. Naar verluidt speelde de Italiaanse zakenman vorig jaar een sleutelrol bij het contracteren van de Argentijn. Experts verwachten bovendien dat Colapinto wordt klaargestoomd voor een rol als vaste coureur. Briatore zou immers niet overtuigd zijn van Jack Doohan. Indien de Australiër in de eerste paar races teleurstelt, zou hij zonder pardon vervangen kunnen worden. De rondetijden van beide coureurs in Barcelona zullen dan ook uitgebreid worden geanalyseerd.

Vooralsnog heeft Jack Doohan een vaste plaats op de grid naast de ervaren Alpine-coureur Pierre Gasly. De 22-jarige zoon van motorracelegende Mick Doohan kwam vorig jaar al in actie tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, al kwam hij toen niet verder dan de vijftiende plaats op de grid. Colapinto heeft al negen Grands Prix gereden namens Williams. Twee keer eindigde hij in de punten, al kende hij in de laatste paar raceweekenden ook enkele kostbare crashes. Hierdoor verloor hij de interesse van grote topteams als Red Bull.

