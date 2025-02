Jack Doohan maakt zich op voor zijn debuutseizoen in de Formule 1 en is vastberaden om zich te bewijzen bij Alpine. De Australiër reageert daarmee op de speculaties rondom zijn toekomst, die ontstonden na de komst van test-en reservecoureur Franco Colapinto.

Eerder dan verwacht in actie

Alpine kondigde in augustus aan dat Doohan in 2025 de overstap zou maken, waar hij de vertrekkende Esteban Ocon vervangt en teamgenoot wordt van Pierre Gasly. Ocon verliet het team echter al vóór de seizoensfinale van 2024, waardoor Doohan eerder dan gepland zijn debuut maakte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Hij sloot die race af op de vijftiende plaats.

Toekomst onder druk?

Hoewel de jonge Australiër zich volledig richt op zijn eerste jaar als vaste Formule 1-coureur, doken er al snel vragen op over zijn toekomst bij Alpine. Het team haalde recent Franco Colapinto binnen als test- en reservecoureur met een meerjarig contract, wat leidde tot speculaties over de positie van Doohan. Teambaas Oliver Oakes heeft echter benadrukt dat Doohan een eerlijke kans krijgt om zich te bewijzen. Hij stelt dat de komst van Colapinto vooral bedoeld is om het team op lange termijn van meerdere opties te voorzien en niet om extra druk op Doohan te leggen.

Bij de Autosport Awards in Londen werd Doohan gevraagd naar zijn motivatie om het seizoen te beginnen en zijn plek in de sport veilig te stellen. “Dit is waar ik al die jaren naartoe heb gewerkt,” zei hij tegenover Sky Sports. “Het is super speciaal om een van de twintig coureurs op de grid te zijn. Ik kijk ernaar uit om mijn plek in de sport te veroveren,” aldus de Australiër die dit jaar samen met een indrukwekkende lichting rookies zijn opwachting in de Formule 1 mag maken.

