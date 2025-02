Max Verstappen wil nog altijd een keer meedoen aan de befaamde 24 Uur van Le Mans. De langeafstandsrace is immers een van de meest iconische evenementen in de autosport. Nu de Nederlander vier titels in de Formule 1 heeft gewonnen, flirt hij steeds vaker met uitdagingen in andere raceklassen. Samen met voormalig Le Mans-winnaar Fernando Alonso zou Verstappen in de nabije toekomst al willen deelnemen.

In het afgelopen Formule 1-seizoen toonde Max Verstappen herhaaldelijk interesse in Le Mans. Zo onthulde hij dat hij graag met iemand als Fernando Alonso zou willen racen. Ook zijn vader, Jos Verstappen, die tegenwoordig furore maakt in het rallyrijden, zou zich bij het team kunnen voegen. In gesprek met Mirror Sports liet de Red Bull-kampioen weten dat zijn plannen steeds concreter worden.

Derde teamgenoot

“Het zit in ons achterhoofd, we weten dat we het willen doen,” zei Verstappen over een mogelijke deelname met Fernando Alonso. “Mijn vader is ook nog steeds heel goed, maar hij ziet het gewoon niet zitten.” De 27-jarige Nederlander gaf toe dat hij gelukkig geen tekort heeft aan potentiële teamgenoten. “Het is prima, we moeten gewoon kijken wat er gebeurt. Er zijn heel veel goede coureurs waaruit we kunnen kiezen. Ik heb veel vrienden die racen, dus uiteindelijk zal het nog moeilijk worden om iemand uit te kiezen,” grapte hij.

Fernando Alonso en Nico Hülkenberg zijn de enige coureurs op de huidige grid die al eens hebben gewonnen op Le Mans. De Spanjaard zegevierde in 2018 en 2019, terwijl zijn Duitse collega in 2015 won. Vanwege de steeds drukkere Formule 1-kalender zijn er tegenwoordig maar weinig mogelijkheden voor coureurs om in andere raceklassen uit te komen. Toch wordt verwacht dat Max Verstappen en Fernando Alonso – gezien hun status bij respectievelijk Red Bull en Aston Martin – een deal kunnen sluiten.

