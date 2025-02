Het werd een emotionele aangelegenheid; het afscheid van Lewis Hamilton bij Mercedes. Na twaalf seizoenen kwam er in 2024 een einde aan een van de meest succesvolle samenwerkingen in de geschiedenis van de Formule 1. Alvorens hij zijn geluk zou beproeven bij concurrent Ferrari, trakteerde Hamilton zijn oude werkgever – en liefst drieduizend gelukkige werknemers – op een bijzonder afscheidscadeau.

Deze week werd bekend dat Lewis Hamilton kunstenaar Paul Oz heeft benaderd in aanloop naar zijn transfer naar Ferrari. Oz staat bij menig autosportfan bekend om zijn dynamische schilderijen van Formule 1-coureurs. Hamilton zou hem persoonlijk hebben gevraagd om een uniek werk te creëren voor het Mercedes-personeel in Brackley, zo onthulde de Britse schilder op zijn Instagram.

Niki Lauda

“Nu het bekend is en alle drieduizend Mercedes-medewerkers hun afdruk hebben ontvangen, kan ik er vrij over praten”, liet Oz weten. “In opdracht van Lewis Hamilton heb ik een afscheidscadeau gemaakt voor iedereen bij Mercedes. De enige richtlijn was dat ik me op de auto moest richten. Daarom heb ik voor een afbeelding uit de GP van Monaco van 2019 gekozen. Slechts een paar dagen voor deze race kwam Niki Lauda te overlijden. Op de auto sierde een rode halo ter nagedachtenis aan de oud-kampioen. Lewis startte dat weekend vanaf poleposition en domineerde daarna de race.”

Hamilton zou zijn derde overwinning in de straten van Monaco later opdragen aan wijlen Niki Lauda. Volgens Oz heeft elk personeelslid inmiddels een eigen afdruk van het kunstwerk ontvangen. Het origineel hangt in het hoofdkwartier van het team in Brackley.

En guise de cadeau de départ, Lewis Hamilton offre une peinture créée par Paul Oz aux 3 000 employés de l’écurie Mercedes. pic.twitter.com/ulo6Up3E9g — Views (@viewsfrance) February 4, 2025

