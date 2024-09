Mick Schumacher verdient volgens Franz Tost de nog resterende plek in de Formule 1 bij Sauber annex Audi in 2025 en daarna. De Oostenrijker is voormalig teambaas van Toro Rosso (en het latere AlphaTauri) en staat te boek als groot fan van de Duitse coureur.

In gesprek met Sky wijst Tost op het verleden van Schumacher. “Daarin heeft hij goede prestaties geleverd. Hij heeft in de Formule 3 en in de Formule 2 het kampioenschap gewonnen. En Mick won veel wedstrijden. Hij heeft dus de potentie om succesvol te zijn in de Formule 1. Alleen moet je ook de mogelijkheden daartoe krijgen.”

Die kreeg Schumacher, inmiddels 25 jaar, al eerder in de Formule 1. Bij het team van Haas viel hij in twee seizoenen tijd echter vooral op door het rijden van veel schade. Inmiddels is hij reservecoureur van Mercedes. Hij is daarnaast voor Alpine actief in het langeafstandsracen. Als het overigens aan Tost had gelegen, was de zoon van Michael Schumacher in 2023 bij AlphaTauri ingestapt als opvolger van Pierre Gasly. Dr. Helmut Marko stak er een stokje voor en koos voor Nyck de Vries.

Voorkeur

Schumacher mag dan door Tost onder de aandacht worden gebracht, Audi lijkt niet warm te lopen voor een rentree van de Duitser in de Formule 1. Eerder greep hij ook al naast een plek bij Alpine voor 2025, toen Jack Doohan de voorkeur kreeg. En bij Williams ging men voor juniorrijder Franco Colapinto als vervanger voor de ontslagen Logan Sargeant.

