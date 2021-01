Franz Tost omschrijft ideale coureur en ziet die eigenschappen ook in Mick Schumacher

‘Over welke eigenschappen beschikt de ideale coureur?’, het is een vraag die steeds terugkeert in de autosport. Ook Franz Tost heeft zo zijn idee over welk kenmerken de ideale coureur moet beschikken. “Michael Schumacher was zo, Sebastian Vettel ook, en ik zie dezelfde aanpak bij Mick Schumacher.”

Ondanks alle technologie die een auto sneller maakt en de invloed van een coureur vermindert, blijft de persoon in de cockpit voor Franz Tost van cruciaal belang. “De coureur is degene die de ingenieurs de juiste input geeft om een auto sneller te maken. Succesvolle coureurs blijven altijd langer bij een team. Dat zorgt voor een systeem, waardoor ze na een tijdje een auto helemaal naar hun smaak kunnen laten bouwen. Dat is een kwaliteit die weinigen onder de knie hebben”, legt Tost uit aan F1-Insider. “De coureur is altijd de sleutel tot succes.”

De Alpha Tauri-teambaas heeft dan ook zo zijn idee over ‘de ideale coureur’. “Een coureur moet eerst en vooral passie hebben. Hij moet gedisciplineerd zijn en ook innovatief. Een coureur moet zichzelf ook altijd in vraag stellen: Wat kan ik nog beter doen? Hoe kan ik beter zijn dan de anderen?”

Enkele coureurs benaderen volgens Tost dat beeld van ‘ideale coureur’. Opvallend, de rijders die de 65-jarige Oostenrijker noemt, zijn allemaal Duitsers. “Michael Schumacher was zo, Sebastian Vettel ook, en ik zie dezelfde aanpak trouwens ook bij Mick Schumacher”, aldus Tost.

