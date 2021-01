Pérez vol vertrouwen: ‘Als de auto goed genoeg is, zorg ik dat Red Bull de titel wint’

“Ik hoop dat we het Mexicaanse volkslied komend jaar vaak gaan horen!” Het mag duidelijk zijn: Sergio Pérez steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken, aan de vooravond van zijn eerste Red Bull-seizoen.

De dertigjarige Mexicaan – die zich sinds de Grand Prix van Sakhir van begin december bovendien racewinnaar mag noemen – staat erom bekend het maximale uit zijn materiaal te kunnen halen, en dat is wel het minste wat hij wil doen bij Red Bull.

Lees ook: Eerste werkdag Pérez bij Red Bull: stoeltje passen en rondleiding op de fabriek

“Ik ga ervoor zorgen dat ik er meer uithaal dan erin zit”, klinkt het strijdlustig. “Als we een auto hebben die de titel kan winnen, zorg ik ervoor dat we de titel winnen. Zo niet – en als we een auto hebben die slechts goed genoeg is voor de derde plek, zal ik ervoor zorgen dat we tweede worden”, stelt hij.

Pérez legt de lat dus hoog, want hij beseft dat dit dé kans aan de Formule 1-top voor hem is. “Ik had in 2020 eindelijk een auto waarmee ik wat meer kon laten zien wat ik kan, maar dít is mijn grote kans.” En hij heeft daar hard voor moeten werken, vertelt Pérez: “Maar deze kans komt op het juiste moment. Ik ben er klaar voor en ga deze mogelijkheid met beide handen aangrijpen.”

Lees ook: Honda zet alle zeilen bij in laatste seizoen: ‘De titel blijft het doel’