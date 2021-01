Eerste werkdag Pérez bij Red Bull: stoeltje passen en rondleiding op de fabriek

Max Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Pérez is dinsdag voor het eerst op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes geweest. De Mexicaanse aanwinst heeft ook gelijk een stoeltje gepast.

Dat blijkt uit beelden die Red Bull gedurende de dag op social media heeft gedeeld van Pérez’ bezoek aan de Red Bull-campus.

De dertigjarige Pérez werd eind 2020 door Red Bull vastgelegd nadat het team het vertrouwen in Verstappens vorige teamgenoot Alexander Albon had verloren. Pérez was beschikbaar nadat zijn vorige werkgever Racing Point (dat dit jaar verdergaat als Aston Martin) had aangegeven in 2021 geen plek voor hem te hebben.

Pérez heeft 191 Formule 1-starts achter zijn naam staan en won één Grand Prix, die van Sakhir in 2020. Daarnaast stond hij sinds debuutjaar 2011 nog negen keer op de lagere treden van het podium. Zijn beste eindklassering in het WK behaalde hij in 2020, met een vierde plaats.

