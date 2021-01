Marko zet Red Bull-aanwinst Pérez gelijk onder druk: ‘Hebben toptalenten in huis’

Sergio Pérez mag dan voor 2021 het felbegeerde Red Bull-zitje naast Max Verstappen hebben gekregen, maar de dertigjarige Mexicaan lijkt zich weinig illusies te hoeven maken over zijn perspectief op de lange termijn: volgens Helmut Marko heeft Red Bull namelijk nog enkele ‘toptalenten’ in haar juniorprogramma.

Het probleem voor 2021 is echter dat die ‘toptalenten’ nog niet klaar zijn voor de Formule 1. En al helemaal niet voor een stoeltje bij het grote Red Bull, waar van Verstappens teamgenoot wordt verwacht dat hij de Nederlander rugdekking kan geven in de strijd om de wereldtitel. “Daarom hebben we dit besluit genomen”, verklaart Marko de keuze voor Pérez tegenover de Nederlandse tak van Motorsport.

Lees ook: F1 eindexamen: De indrukwekkende cijfers die Pérez aan een Red Bull-zitje hebben geholpen

De toptalenten waar Marko naar verwijst, zijn overigens Jüri Vips en Liam Lawson. De twintigjarige Vips kende in 2020 een soort tussenjaar, met de coronacrisis die een streep door zijn plannen zette om in de Japanse Super Formula te racen. In plaats daarvan reed hij slechts acht races als invaller in de Formule 2. De achttienjarige Lawson finishte ondertussen als vijfde in de Formule 3.

Behalve dit duo slaat Marko ook Jehan Daruvala – in 2020 twaalfde in de Formule 2 – nog hoog aan. Marko benadrukt daarbij ook dat Red Bull ondanks de keuze voor Pérez voor 2021 nog altijd vasthoudt aan haar eigen filosofie van jong talent opleiden en klaarstomen voor topteam Red Bull Racing. “Er is niks veranderd”, zegt de Oostenrijker wat dat betreft.

Wat Marko verder aanhaalt, is dat Red Bull in 2021 nog altijd een jonge belofte in de Formule 1 laat debuteren: de Japanner Yuki Tsunoda, die instapt bij zusterteam Alpha Tauri. In 2021 geeft het Vips en Lawson bovendien elke kans om hun talent te tonen. Vips en Lawson hebben allebei een Formule 2-zitje gekregen bij Hitech, terwijl Lawson daarnaast voor Red Bull in de DTM zal uitkomen.

Lees ook: Red Bull stalt vier juniors bij Hitech GP