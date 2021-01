Red Bull stalt vier juniors bij Hitech GP

Vier Red Bull-juniors zullen in 2021 uitkomen voor Hitech GP, het team dat na jaren Formule 3 sinds vorig jaar ook actief is in de Formule 2. De coureurs die al zeker zijn van een zitje in twee van de voornaamste opstapklassen zijn Jüri Vips, Liam Lawson, Ayumu Isawa en Jak Crawford.

Met Yuki Tsunoda maakt er dit jaar een Red Bull-/Honda-junior zijn Formule 1-debuut. Met twaalf juniors in het opleidingsprogramma blijft de energiedrankenfabrikant inzetten op de opleiding van jonge talenten. Vier van die juniors krijgen dit jaar een zitje bij Hitech GP, een team dat actief is in verschillende F3-kampioenschappen en sinds 2020 ook deelneemt aan de Formule 2.

Jüri Vips en Liam Lawson zullen in het F2-kampioenschap uitkomen voor het Britse team. De 20-jarige Vips testte afgelopen maand voor Red Bull tijdens de Young Drivers test in Abu Dhabi en was vorig jaar in Turkije aanwezig in de paddock als reservecoureur voor Red Bull en Alpha Tauri. Voor de Fin zal het niet zijn debuut zijn in de F2, nadat hij vorig jaar al enkele weekends afwerkte voor DAMS.

Lawson zal een dubbel programma afwerken in 2021. De Nieuw-Zeelander werd begin deze maand aangekondigd als teamgenoot van Alex Albon in de DTM en zal dus ook zijn debuut maken in de laatste opstapklasse naar de Formule 1. De 18-jarige Kiwi eindigde vorig jaar als vijfde in het F3-kampioenschap, waarin hij drie races won.

Ook in de Formule 3 stalt Red Bull met Ayumu Isawa en Jak Crawford twee juniors bij Hitech GP. Isawa, een Honda-protégé, kroonde zich in 2020 tot kampioen in de Franse Formule 4. Jak Crawford nam vorig jaar deel aan het Duitse F4-kampioenschap en werd tweede in dat kampioenschap.

Verder weten ook twee andere Red Bull-juniors waar ze komend seizoen rijden. Jehan Daruvala rijdt net als vorig jaar voor Carlin in de F2. Jonny Edgar, in 2020 kampioen in het Duitse F4-kampioenschap, rijdt ook voor het Britse Carlin maar dan in de Formule 3.

