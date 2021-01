Honda zet alle zeilen bij in laatste seizoen: ‘De titel blijft het doel’

Afscheid nemen met de hoofdprijs, de wereldtitel: dat is nog altijd het doel van Honda, dat eind 2021 stopt als motorfabrikant in de Formule 1. “We blijven dan ook hard aan onze motor voor dit jaar werken”, verzekert technisch directeur Toyoharu Tanabe.

Honda keerde in 2015 met McLaren terug in de Formule 1, maar dat avontuur leverde maar weinig succes op. De eerste zege in het huidige hybridetijdperk kwam in 2019, met nieuwe partner Red Bull. Tijdens dat jaar en in 2020 volgden nog vijf zeges, maar de titel bleef beide seizoenen buiten bereik.

In 2021 – het laatste jaar voor Honda weer een punt achter haar Formule 1-aanwezigheid zet – moet dat anders, benadrukt Tanabe in interview met Formula1.com. “Zoals eerder aangekondigd, trekken we ons na dit seizoen terug uit de Formule 1. Het doel blijft echter hetzelfde: de wereldtitel winnen.”

“Samen met onze teams (Red Bull en Alpha Tauri, red.) werken we tijdens deze korte winterpauze keihard om meer performance te vinden”, benadrukt Honda’s technische chef, met de Japanse firma die vorig seizoen erkende verrast te zijn door de stap die rivaal Mercedes toen tijdens de winter had gezet.

Lees ook: Honda verrast door progressie Mercedes: ‘Werken hard om inhaalslag te maken’

“Wij werken natuurlijk zowel qua performance als betrouwbaarheid aan onze nieuwe krachtbron voor 2021″, vertelt Tanabe, “maar de rest zit uiteraard ook niet stil”, zo weet hij ook. “Iedereen geeft alles om races en de titel te winnen, dus het is lastig om te roepen dat wij zullen winnen.”

Wat Honda’s technici in het Japanse Sakura en de uitvalsbasis in het Britse Milton Keynes in elk geval vertrouwen geeft, is dat Red Bull en Honda 2020’s seizoensfinale in Abu Dhabi wonnen. “Daarnaast hebben we onze betrouwbaarheid de afgelopen jaren verbeterd, wat ook positief is.”

Terwijl Honda hard aan haar nieuwe motor voor slotseizoen 2021 werkt, werkt Red Bull er achter de schermen aan Honda’s motorproject over te nemen voor 2022. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko is een akkoord daarover nabij.

Lees ook: Red Bull en Honda naderen akkoord over motoren: ‘Zitten op 85-90 procent’