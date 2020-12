Red Bull en Honda naderen akkoord over motoren: ‘Zitten op 85-90 procent’

Red Bull-topman Helmut Marko had eind november al een oplossing willen hebben voor Red Bulls motor-vraagstuk voor 2022. Die is er nog niet maar de Oostenrijker meent dat zijn team al een heel eind op weg is om de Honda-motoren en de bijbehorende techniek over te nemen.

Het zal Marko wel enkele slapeloze nachten hebben gekost, wat te doen nu Honda heeft besloten om de Formule 1-activiteiten stop te zetten? Mercedes en Ferrari willen niet leveren wat zou betekenen dat van de huidige motorfabrikanten Renault overblijft, de Fransen zouden als team zonder klanten verplicht zijn om Red Bull te voorzien. Een mogelijkheid waar Red Bull liever voor lijkt te passen.

En dus proberen Marko en co. op twee fronten tot een akkoord te komen: Honda moet worden overgehaald zijn motoren en techniek prijs te geven zodat Red Bull daar mee verder kan. Daarnaast moeten de andere teams ervan overtuigd worden de motorontwikkeling te bevriezen.

“Dat is echt nodig, de doorontwikkeling van motoren is het duurste element van allemaal, daar hebben we technische toepassingen voor nodig die we ons op dit moment in deze vorm niet kunnen veroorloven”, aldus Marko tegen Red Bulls huiszender Servus TV. “Verder ziet het er goed uit, ik denk dat we tegen het einde van het jaar of begin 2021 een deal zullen hebben.”

Lof voor Honda

Honda krijgt ook alle lof toegezwaaid van Marko, de Japanners doen alles om de scheiding een ‘zachte landing’ te geven. “Het is een complex geheel, ik zou zeggen dat we op 85/90% zitten. Honda is ontzettend behulpzaam, dat zou betekenen dat we met de huidige motor verder en hier en daar ook hulp bij krijgen van Honda.”

Red Bull krijgt voor het 2021-seizoen de beschikking over een nieuwe Honda-krachtbron: “Deze zal weer significant meer vermogen hebben. Mercedes heeft betrouwbaarheidsproblemen, zij moeten MGU-K-issues zien op te lossen”, meent Marko te weten. “Honda lost zijn beloftes in, we zullen betere driveability en clipping hebben.”

