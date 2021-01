Vettel: ‘Mislopen titel met Ferrari geen frustratie waar ik de rest van mijn leven mee zit’

Het mislopen van een wereldtitel met Ferrari is voor Sebastian Vettel niet iets waar hij de rest van zijn leven nog gefrustreerd over zal zijn. Sterker nog, de 33-jarige Vettel verwacht de Formule 1 als het zover is als een rijker man te verlaten: “En dan heb ik het niet over geld.”

“De titel was natuurlijk het belangrijkste doel en die heb ik niet behaald, dus in die zin mist er wel iets”, blikt Vettel in interview met Racer.com terug op zijn Ferrari-avontuur nu dat er na zes seizoenen op zit. De Duitser, die eerder vier wereldtitels won met Red Bull, slaagde er met de Scuderia niet in een vijfde kroon aan zijn totaal toe te voegen.

Juist in het Ferrari-rood had Vettel, die idolaat is van Ferrari-legende Michael Schumacher, zo graag de hoofdprijs gepakt, maar het bleef bij twee vice-kampioenschappen. “Ik weet echter zeker dat ik daar niet de rest van mijn leven gefrustreerd door zal rondlopen”, klinkt het stellig. “Ik geloof dat alles met een reden gebeurt – zowel de goede als de slechte dingen – en ik heb veel geleerd van de laatste zes jaar.”

“Ik denk dat dit me op de rest van mijn pad door de Formule 1 en erbuiten alleen maar zal helpen”, filosofeert Vettel, die er van overtuigd is ‘dat ik de Formule 1 rijker zal verlaten dan ik hiervoor was’. “En dan heb ik het niet over geld”, verduidelijkt hij, “en ook niet over overwinningen. Ik heb het dan over de ervaringen die ik heb opgedaan en mij zullen helpen in het leven.”

Over hoelang zijn pad in de Formule 1 nog doorloopt, is Vettel ook wel duidelijk. “Ik zie mezelf niet doorgaan tot ik veertig ben. Ik heb nog een aantal jaren voor de boeg, maar dat zullen er geen tien zijn. Ik denk ook dat je je daar bewust van moet zijn.”

