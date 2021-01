Marko ziet Aston Martin ook met Vettel niet als bedreiging voor Red Bull

Helmut Marko hoopt dat zijn voormalige protegé Sebastian Vettel zich herpakt bij Aston Martin, maar rekent er niet op dat de Duitser met zijn nieuwe team een bedreiging zal zijn voor Red Bull.

Vettel heeft een paar lastige jaren in het Ferrari-rood achter de rug, maar nu hij de fabrieksstal van de Italiaanse sportwagenfabrikant inruilt voor de in het Racing Green gestoken formatie van de Britse tegenhanger, begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Zijn succesjaren met Red Bull – met vier titels van 2010 tot en met 2013 – lijken hoe dan ook ver weg. Volgens Marko is Vettel na zijn crash op Hockenheim in 2018 ook de oude niet meer, al denkt hij wel dat zijn overstap naar Aston Martin voor zijn oude pupil een kans is om zich te herpakken.

“Ik hoop dat hij er zijn oude vorm terugvindt. Dat de afgelopen twee seizoenen niet zijn beste jaren waren, weet hij zelf namelijk ook wel”, stelt Marko in gesprek met F1-Insider.

‘Aston Martin geen gevaar’

Vettel stapt bovendien niet zomaar naar het eerste het beste team over: Aston Martin werd vorig jaar onder de Racing Point-naam vierde in het WK, terwijl de inmiddels naar Red Bull vertrokken Sergio Pérez een race won voor het team dat ook achter de schermen flink aan de weg timmert.

Ambitieus als altijd mikt eigenaar Lawrence Stroll met Aston Martin op de top, maar voor 2021 verwacht Marko dat het team ‘zelfs met een Vettel in topvorm’ nog geen serieuze rivaal voor Red Bull zal zijn.

“Ik geloof niet dat Vettel met Aston Martin een gevaar voor ons zal zijn, daarvoor zaten ze in 2020 – ook met een in de tweede seizoenshelft zeer sterke Pérez – te ver bij ons vandaan. Zelfs een Vettel die elke race in topvorm verkeert, kan als coureur de achterstand niet goedmaken die zijn team op ons heeft. Maar ja”, wil Marko het ook weer niet helemaal uitsluiten, “misschien vergis ik me wel.”

