Szafnauer: ‘Aston Martin heeft alles in huis om races te winnen in 2021’

Otmar Szafnauer denkt Aston Martin, in de voorbije jaren nog bekend als Racing Point, alles in huis heeft om in 2021 weer voor podiums en overwinningen te vechten.

Vorig jaar maakte het team uit Silverstone een sterk seizoen door, met een vierde plaats in het constructeurskampioenschap, vier podiumplaatsen en een verrassende overwinning van Sergio Pérez tijdens tweede race in Bahrein. Aangezien de reglementen bijna niet veranderen en de auto’s vrijwel hetzelfde blijven, hoopt teambaas Otmar Szafnauer dat zijn team in 2021 voort kan borduren op sterke 2020.

“Met een nieuwe naam, nieuwe investeringen en een ervaren team denk ik dat we alle ingrediënten in huis hebben om voor meer podiums en overwinningen te vechten. Het is de start van een nieuw tijdperk, met de naam Aston Martin, en ik zie dat het team ontzettend veel energie en vastberadenheid heeft”, aldus Szafnauer.

