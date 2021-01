Red Bulls Marko: ‘Vettel was door Aston Martin-deal geen optie meer als vervanger van Albon’

Als Sebastian Vettel had gewacht met tekenen bij Aston Martin, had hij nog ‘op de lijst gestaan’ bij Red Bull toen het team laat in 2020 besloot op zoek te gaan naar een vervanger voor Alexander Albon. Dat stelt topman Helmut Marko.

In gesprek met F1-Insider mag Marko graag wat uit de school klappen, en het Red Bull-kopstuk zinspeelt er nu op dat het wel eens van een sensationele terugkeer van viervoudig wereldkampioen Vettel naar Red Bull had kunnen komen als de timing anders was geweest op de rijdersmarkt.

Marko adviseerde tussenjaar

“Toen Ferrari aankondigde in 2021 geen plek voor Sebastian meer te hebben, was bij ons ook geen plaatsje vrij”, gaat Marko terug naar medio mei 2020. “Wij gingen er op dat moment namelijk vanuit dat Alexander Albon zich goed zou ontwikkelen en hij in 2021 weer naast Max Verstappen zou rijden.”

“Dat hebben we Vettel toen ook verteld”, maakt Marko duidelijk dat daarover gesproken is, waarbij hij Vettel adviseerde er in 2021 een jaartje tussenuit te gaan. “Dan zou hij namelijk op een goed moment op de markt zijn”, doelt Marko op mogelijke vacatures voor 2022 bij Mercedes én Red Bull.

‘Vettel lag al vast’

Dat is dus 2022, maar Marko suggereert nu dat zich voor Vettel voor 2021 tóch nog een mogelijkheid had kunnen voordoen bij Red Bull, dat eind vorig jaar besloot de uiteindelijk tegenvallende Albon alsnog te dumpen. Maar: Vettel had Marko’s advies genegeerd en tussendoor al bij Aston Martin getekend.

“Sebastian stond tegen de tijd dat wij actie moesten ondernemen niet meer op de lijst bij ons, want hij was inmiddels dus al aan Aston Martin verbonden”, doelt Marko erop hoe Vettel zodoende niet meer op de markt was. “Sergio Pérez was daarna een logische keuze voor ons.”

Marko snapt Vettel wel

Dat Vettel zijn eerdere raad in de wind sloeg en toehapte toen Aston Martin toenadering zocht, begrijpt Marko dan weer wel. “Aston Martin biedt natuurlijk een aantrekkelijk affiche: het is een iconisch merk en de nauwe samenwerking met Mercedes biedt sportief gezien perspectief.”

“Ik snap het dus wel”, zo rondt Marko af, “al had ik persoonlijk dus nog even gewacht met tekenen…” Het verhaal van Vettels mogelijke Red Bull-rentree is door de timing op de rijdersmarkt zo namelijk een gevalletje ‘wat als’ gebleven.