Marko: ‘Vettel worstelt met onzekerheid na crash op Hockenheim in 2018’

Dat Sebastian Vettel een paar lastige laatste jaren in het Ferrari-rood heeft gehad, is volgens Red Bulls Helmut Marko tot twee dingen te herleiden: zijn crash in de Grand Prix van Duitsland van 2018 én het vertrek van teambaas Maurizio Arrivabene.

Dat stelt Marko in gesprek met Autosport, met de Oostenrijker die nog altijd een nauwe band heeft met de Duitse coureur die jarenlang met veel succes deel uitmaakte van het Red Bull-programma, maar het desondanks niet schroomt om Vettels huidige prestaties kritisch te analyseren.

Volgens Marko heeft het Vettel de laatste jaren aan vertrouwen geschort, met Vettels onzekerheid die “in mijn ogen voortkomt uit zijn crash in 2018 op Hockenheim, terwijl hij daar aan de leiding reed”, stelt Marko. Vettel gooide in Hockenheim niet alleen een zege weg, het was ook een kantelpunt in zijn (verloren) titelstrijd met Lewis Hamilton dat jaar.

Wat Vettel in Marko’s optiek evenmin heeft geholpen, is Ferrari’s machtswissel eind 2018: Arrivabene – die het als teambaas in elk geval naar buiten toe altijd voor Vettel opnam – werd toen ingeruild voor Mattia Binotto. Binotto was ook degene die begin 2020 de knoop doorhakte en besloot in 2021 niet door te gaan met Vettel. Volgens Marko is Vettels relatie met Ferrari na Arrivabene’s exit ‘snel verslechterd’.

Toch is het niet zo dat Vettel zelf geen blaam treft, benadrukt Marko: “Ik weet niet of hij qua materiaal benadeeld is, maar je kan er niet omheen dat hijzelf te veel fouten heeft gemaakt. Na zijn crash zette de onzekerheid in en reed hij niet vaak meer op ‘Vettel-niveau'”, zegt Marko die ‘voor Vettels bestwil’ hoopt dat de Duitser zijn oude niveau dit jaar kan hervinden bij zijn nieuwe werkgever Aston Martin.

