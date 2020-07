Vettel geeft toe dat zijn missie bij Ferrari is mislukt: ‘Maar ik heb geen spijt van overstap’

Sebastian Vettel verruilde in 2014, na zes jaar en vier wereldtitels, Red Bull voor Ferrari. Vettel hoopte bij de Scuderia in de voetsporen van zijn landgenoot en jeugdidool Michael Schumacher te treden. Vijf seizoenen later kreeg Vettel nog voor de eerste race van de nieuwe jaargang te horen dat hij de Scuderia aan het einde van het jaar moet verlaten. “Ik heb geen spijt.”

Sebastian Vettel verliet Red Bull in 2014 als viervoudig wereldkampioen. De Duitser had 39 races gewonnen en hoopte beide aantallen te verbeteren bij Ferrari. Races won Vettel nog wel, 14 om precies te zijn, maar een wereldtitel bleek voor de Duitser niet haalbaar in een Ferrari. Heeft Vettel achteraf gezien spijt van zijn overstap? “Nee, dat heb ik niet. En dat is de waarheid”, beweert Vettel in gesprek met Sky Sports.

“Ferrari is altijd een droom van mij geweest, enorm geïnspireerd door mijn jeugd, door Michael (Schumacher, red.) in die rode auto… Ik werd geïnspireerd door hem en ben nog steeds geïnspireerd door hem, omdat ik denk dat hij de beste is die er ooit is geweest”, legt Vettel uit. “Ik hoopte Lewis (Hamilton, red.) een paar wereldtitels te kunnen onthouden, zodat Michaels record wat langer zou standhouden.” Dat zal ook dit jaar niet gaan lukken, beseft de Duitser. “Nu is het gat te groot om hem te proberen te blokkeren.”

Meer dan Schumachers record in stand helpen houden is Vettel vooral niet in zijn eigen missie geslaagd. “Ik denk dat het, als ik terugkijk, mijn doel was om een kampioenschap te winnen en dat hebben we niet gedaan. Dus in dat opzicht hebben we gefaald. Maar toch hebben we een aantal hele goede jaren, enkele hoogtepunten en enkele goede races beleefd. Dus ik heb er zeker geen spijt van”, aldus de man uit Heppenheim.

