Franz Tost: ‘Toro Rosso profiteert van samenwerking met Red Bull’

De goede prestaties van Toro Rosso zijn voor een groot deel te danken aan de samenwerking met Red Bull. Dat zegt teambaas Franz Tost. Via Red Bull Technology wisselen de teams kennis en onderdelen uit. “Zo kunnen we ons concentreren op andere vlakken om onze prestaties te verbeteren.”

Toro Rosso, dat vanaf dit jaar als Alpha Tauri aantreedt, beleefde in 2019 zijn beste seizoen ooit. Het eindigde als zesde in de constructeursstand en zowel Gasly als Kvyat scoorde een podium. Volgens teambaas Franz Tost profiteert Toro Rosso van de samenwerking met Red Bull. “Er is geen twijfel over mogelijk dat de prestaties die we hebben laten zien voor een groot deel te afkomstig zijn uit de synergie met Red Bull Technology”, vertelt Franz Tost aan Motorsport.com.

Door de uitwisseling van kennis en onderdelen met Red Bull kan het kleinere Toro Rosso zich op andere zaken focussen. “We krijgen opnieuw de complete achterkant en al is die een jaar oud, het levert ons alsnog een groter voordeel op dan wanneer we het zelf moeten ontwerpen omdat we niet de financiële middelen noch de engineers ervoor hebben. We kunnen ons zo concentreren op andere vlakken om onze prestaties te verbeteren”, legt Tost de manier waarop Toro Rosso profiteert van de samenwerking met Red Bull uit.

“Je moet niet vergeten dat RBT (Red Bull Technology, red.) de meest ervaren engineers heeft rondlopen en naar mijn mening is dit misschien wel de beste technische organisatie, of in elk geval net als de topteams van een zeer hoog niveau,” strooit de teambaas met lof. “We kunnen alleen maar van profiteren van deze synergie.”

