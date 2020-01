Charles Leclerc heeft lessen getrokken uit zijn crash met Vettel in Brazilië. De Monegask zegt in de toekomst niet meer te zullen crashen met zijn teamgenoot. “Ik werk heel hard om minder fouten te maken dan in 2019”, aldus Leclerc.

Charles Leclerc blikt in gesprek met Autosport terug op de rivaliteit met Vettel in 2019. Natuurlijk komt ook de botsing tussen Leclerc en Vettel in Brazilië aan bod. “We zijn extreem competitief en hebben misschien soms wat wrijvingen op de baan”, geeft Leclerc toe. “Maar uiteindelijk zijn we volwassen genoeg om te beseffen dat wat op de baan gebeurt, op de baan blijft. Naast de baan zijn we anders.“

De Monegask beseft dat hij en Vettel een stap te ver gingen bij de crash in Brazilië. “Het allerbelangrijkste is dat we goed samen werken om de auto zo goed mogelijk te ontwikkelen. Natuurlijk mogen we op het asfalt niet over de schreef gaan zoals in Brazilië.” Leclerc ziet de botsing ondertussen als leermoment. “Ik denk dat het een goede les was voor ons beiden. Zoiets zal niet meer gebeuren.”

Uiteraard blikt Leclerc ook vooruit naar komend seizoen. “Ik werk heel hard om minder fouten te maken dan in 2019”, vertelt Leclerc. “Als team moeten we ons daar ook op concentreren. We hebben goed gewerkt en ik voel me zeker beter klaar dan in 2019. Ik hoop dat ik dat kan bewijzen”, besluit de jonge Ferrari-coureur.

