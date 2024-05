Ferrari-teambaas Fred Vasseur wil zijn team koste wat het kost aan overwinningen helpen. Red Bull van de troon stoten is niet gemakkelijk, maar na de race op Imola weet de Fransman dat de marges beginnen te slinken. Van Mercedes hoeft Vasseur voorlopig geen tegenstand te verwachten – daar waar de Duitse renstal lange tijd de grote rivaal was, vormt het allang geen bedreiging meer.

Mercedes introduceerde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna de nodige upgrades, maar al na de eerste openingsrondes bleek dat het geen vuist kon maken tegen de andere grote teams. Uiteindelijk reden coureurs Lewis Hamilton en George Russell in ‘niemandsland’, terwijl Ferrari met Charles Leclerc op het podium eindigde.

Na afloop van de race werd Vasseur gevraagd of hij zich zorgen maakt om de upgrades van Mercedes. Daar kon de Fransman alleen maar om lachen. “Ze zaten 28 seconden achter Leclerc, dus ik ben bang dat ze dichterbij komen”, dolde hij. Vasseur is voorlopig alleen bezig met de eigen upgrades, aangezien deze op Imola nog niet het gehoopte resultaat opleverden.

“We moeten de ontwikkeling van onze auto gaan versnellen”, zei hij streng. “Als alle topteams binnen een tienden zitten, dan kun je met een goede upgrade zomaar van P5 naar P1 schieten.” De Ferrari-topman doelde op de kwalificatie, waar de marges tussen de drie snelste teams steeds kleiner lijken te worden. Tijdens de aankomende race in Monaco – waar inhalen bijna onmogelijk is – zal het zaterdagnummer zich ook weer cruciaal bewijzen.

