Mercedes kwam – net als vrijwel alle andere teams – met enkele upgrades naar Imola. De aanpassingen aan de W15 leverden een zesde en een zevende plek op voor respectievelijk Lewis Hamilton en George Russell. Goede punten voor het team, maar niet de inhaalslag die Mercedes moet maken om een gevaar te vormen voor de top drie.

Volgens Lewis Hamilton verkeerde Mercedes in Imola in ‘niemandsland’, een term die ook de huidige stand van zaken in het wereldkampioenschap reflecteert. Terwijl Mercedes op de baan maar weinig directe competitie te verduren krijgt, is het ook in het klassement vooral met zichzelf in gevecht. Het team staat inmiddels 35 punten los van Aston Martin, maar loopt liefst 75 punten achter op McLaren.

“We konden niet meer betekenen vandaag”, bekende Hamilton na afloop van de race. “Dit is nu eenmaal waar we staan en dan is dit het beste wat we vandaag hadden kunnen doen.” De zevenvoudig wereldkampioen – die aan het eind van dit seizoen naar Ferrari vertrekt – lijkt zich weinig zorgen te maken over het team. Teamgenoot George Russell, die nog wel een contract bij Mercedes geniet, sprak ook van een race in ‘niemandsland’, maar denkt dat het team nog steeds ‘gemotiveerd’ genoeg is.

Teambaas Toto Wolff denkt dat Mercedes wel degelijk stappen heeft gemaakt op Imola. “Het gat naar de voorhoede is weer iets kleiner geworden”, zei hij. “Maar er is nog steeds genoeg werk aan de winkel – we zijn allemaal gefrustreerd dat we niet verder komen dan P6 en P7. Het gaat echter allemaal om die kleine stapjes.”

