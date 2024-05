Valtteri Bottas is een van de coureurs die nog zonder contract zit voor 2025. Inmiddels is één stoeltje bij zijn huidige werkgever al vergeven – Nico Hülkenberg vertrekt volgend seizoen naar Sauber. Bottas wordt op zijn beurt veel gelinkt aan een terugkeer naar Williams, de renstal waar hij ooit zijn F1-carrière begon. De Fin bracht in Imola al een opvallend bezoekje aan de Britten, maar of er ook een transfer is besproken, staat nog te bezien.

LEES OOK: Buitenlandse media verveeld door wéér een Verstappen-triomf: ‘Slaapverwekkende race’

Voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia-Romagna werd Valtteri Bottas in de motorhome van Williams gespot. In een tijd waarin de transfermarkt behoorlijk op scherp staat, kunnen dat soort bezoekjes niet onopgemerkt blijven. Bottas kon achteraf bevestigen dat hij inderdaad met teambaas James Vowles heeft gesproken, maar niet per sé om een nieuw contract op te stellen.

“[James Vowles] is een goede vriend van mij”, lachte Bottas achteraf. “Ik had geen koffie meer, dus ik ben wat bij hem wezen halen.” Volgens de Fin was er verder niks bijzonders te melden. “We hebben gewoon een beetje over het leven gepraat”, gaf hij toe. “Maar natuurlijk wil je – als je nog geen contract hebt – alle opties rustig bekijken.”

‘We praten ook met anderen’

Vowles kan op zijn beurt bevestigen dat Williams alle opties open houdt voor 2025. Alex Albon heeft inmiddels een nieuwe krabbel gezet bij het team uit Grove, maar een nieuw contract voor Logan Sargeant is nog onzeker. Volgens de teambaas zijn er ‘drie opties’ voor de nabije toekomst. “Als ik daar openlijk over kan praten, zal ik dat zeker doen”, zei hij in Imola. “Dat zal niet lang meer duren.”

LEES OOK: Albon tekent meerjarig contract met Williams

Een van die opties is natuurlijk een verlenging voor Sargeant, al laat de Amerikaan voorlopig te wensen over. “Dan moet hij zichzelf eerst gaan bewijzen”, verklaarde Vowles. “Maar het is duidelijk dat we ook met andere partijen moeten praten, dus dat doen we dan ook.” Of Williams ook een nieuwe samenwerking met Valtteri Bottas overweegt, zal de tijd ons leren.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).