Volgens Valtteri Bottas heeft teamgenoot Guanyu Zhou inmiddels een plekje op de grid van 2025 verdiend. Beide coureurs hebben nog geen nieuw contract voor het aankomende seizoen. Sauber was in de eerste seizoenshelft een van de langzaamste teams en staat dan ook onderaan in het kampioenschap. Worden Zhou en Bottas daardoor ondergesneeuwd door andere coureurs?

LEES OOK: Bottas sluit Mercedes-rentree uit: ‘Ga niet één jaartje opvullen’

Sinds Zhou’s debuut bij Sauber heeft hij kunnen vertrouwen op teamgenoot Valtteri Bottas – in 2022 kwamen beiden bij het toenmalige Alfa Romeo terecht. Volgens de Fin heeft zijn Chinese teammaat zich inmiddels meerdere malen bewezen. “Zhou maakte vorig jaar al een grote stap”, vertelde Bottas tegen Motorsportweek. “Hij heeft zichzelf eigenlijk op alle vlakken verbeterd; zijn racekennis, zijn snelheid, zijn feedback en ook zijn zelfvertrouwen.”

Echter, de 34-jarige Fin weet dat 2024 geen best jaar is geweest voor zijn teamgenoot. “Dit jaar heeft Zhou het zeker wat moeilijker gehad”, gaf Bottas toe. “Ik denk dat hij zich niet zo comfortabel voelt in deze auto. Waarschijnlijk helpt dat zijn zelfvertrouwen ook niet. Het is dus een beetje een worsteling geweest.” Toch ziet de voormalig Mercedes-coureur verbetering. “In Barcelona zat hij op de goede strategie. Ik denk dat hij toen echt een solide race heeft gereden.” Zhou eindigde de Spaanse Grand Prix op de dertiende plaats, zijn beste finish sinds de openingsronde in Bahrein.

‘Heeft een plekje verdiend’

“Ik kan me voorstellen dat Zhou zijn zelfvertrouwen begint op te bouwen”, legde Bottas uit. “Nu is de kloof tussen ons nog te groot. Dat betekent ook dat ik soms een beetje referentie mis, zeker als je data wil vergelijken. Ik verwacht dat hij zich wel weer zal herpakken. Tussen ons is het in ieder geval goed – we zijn altijd goede teamgenoten geweest, dus er is aan die kant niets veranderd.”

Heeft Zhou genoeg laten zien om in 2025 een stoeltje te kunnen opeisen? “Ik denk het wel”, aldus Bottas. Hij moet nu gewoon zijn vertrouwen terugvinden. Ik hoop dat hij iets vindt voor volgend jaar, volgens mij heeft hij al bewezen dat hij het kan.” Echter, de opties beginnen op te raken voor de Chinees. Naar verluidt heeft alleen Alpine (het team waarvoor hij lange tijd heeft mogen testen) nog interesse in de 25-jarige coureur.

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)