Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur neemt het op voor Verstappen na het teamorder-debacle tijdens de GP van Hongarije. De Nederlandse kampioen lag behoorlijk overhoop met Red Bull en in het bijzonder race-ingenieur Gianpiero Lambiase. Volgens Lewis Hamilton getuigt dat niet van ‘kampioenschapswaardig gedrag’. Vasseur denkt daar echter heel anders over en wil dat best met Hamilton bespreken.

Lewis Hamilton werd in de nasleep van de Hongaarse Grand Prix gevraagd naar het akkefietje tussen Max Verstappen en Red Bull. De Mercedes-coureur dacht het zijne van het gevloek en getier van de Nederlander. “Dat is niet hoe een wereldkampioen zich hoort te gedragen”, reageerde hij. Ferrari-teambaas Fred Vasseur – die Hamilton volgend jaar in zijn team mag verwelkomen – is het daar niet mee eens.

LEES OOK: Hamilton deelt sneer uit aan Verstappen: ‘Zo ben je geen teamleider of wereldkampioen’

“Het spijt me, maar hier kan ik het niet met Lewis (Hamilton, red.) eens zijn”, zei Vasseur op een persconferentie in aanloop naar de GP van België. “Ik weet niet of je altijd maar politiek correct moet zijn. Uiteindelijk moeten we vooral niet vergeten dat dit de enige sport ter wereld is waar de deelnemers continu te horen zijn gedurende een wedstrijd.”

“Als je een voetballer een microfoontje geeft, wordt het heus niet veel beter”, legde Vasseur uit. “Laat staan een scheidsrechter. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we hier normaal over blijven doen. We kunnen de boordradio’s natuurlijk ook gewoon niet uitzenden, maar ik denk dat dat voor een stuk minder spektakel zorgt. Maar ik wil het er best met Lewis (Hamilton, red.) over hebben”, besloot hij lachend.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste extra dikke editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)