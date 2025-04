Ondanks de stroeve seizoensstart van Ferrari blijft teambaas Frédéric Vasseur kalm. Na drie races wacht de Scuderia nog altijd op een podiumplaats en bezet het een matige vierde plek in het kampioenschap. Voor Vasseur geen reden tot paniek, al kan hij wel beamen dat Ferrari binnenkort met kleine upgrades moet komen, wil het de achterstand naar de voorhoede voldoende verkleinen.

Met nul podiums in de eerste drie races en een dubbele diskwalificatie in China, zou je kunnen concluderen dat Ferrari opnieuw achter de feiten aanloopt. Teambaas Frédéric Vasseur wil de situatie echter niet dramatiseren: “Ik ben eraan gewend”, grapte hij tegenover Formula1.com. “We zijn de laatste twee jaar op een soortgelijke manier begonnen.” Hamilton verzekerde zich weliswaar van een sprintzege in Shanghai, maar tijdens de hoofdraces stelt Ferrari herhaaldelijk teleur.

“Het is zeker niet ideaal en ik zou liever meteen willen winnen”, gaf Vasseur eerlijk toe. “Maar we hoeven de aanpak van vorig jaar niet te veranderen. We zitten bijna in dezelfde situatie – misschien iets slechter qua tempo – en de reactie van het team was toen heel sterk.” Na een kleurloze seizoensstart kwam Ferrari langzaam tot leven. Dat leidde tot meerdere overwinningen, waaronder enkele felbegeerde zeges in Monaco en Monza.

‘De som van kleine verbeteringen’

Terugkijkend op de dubbele diskwalificatie in China – de eerste keer in de geschiedenis dat de race van beide Ferrari’s ongeldig werd verklaard – verzekerde Vasseur dat de SF-25 geen fout ontwerp is. Nadat Hamilton werd gediskwalificeerd voor te veel slijtage aan de vloer, werden er vraagtekens geplaatst bij de rijhoogte van Ferrari. “We willen allemaal een lage auto hebben; dan genereer je meer downforce“, legde Vasseur uit. “We besteedden het hele weekend aan het vinden van de limiet. Dit is niet uniek voor onze auto, dat geldt voor iedereen.”

LEES OOK: Vasseur waarschuwt voor kwalificatiekampioenschap: ‘Cruciaal voor het raceresultaat’

Met een achterstand van 76 punten op kampioenschapsleider McLaren, staat Ferrari voorlopig slechts vierde. Met het oog op de aankomende Grand Prix van Bahrein blijft Vasseur onverminderd positief. “De stappen die we vorig jaar hebben gezet, waren niet het resultaat van een wondermiddel”, legde hij uit. “Het gaat om kleine verbeteringen op meerdere gebieden – de afstelling, de balans, de coureur die vertrouwen vindt. Dat proces moeten we opnieuw volgen. Zolang we zorgen dat de auto voorspelbaarder wordt, kunnen we het maximale uit dit pakket halen – net als vorig jaar.”

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.