Ferrari-teambaas Fred Vasseur kijkt terug op een moeizaam raceweekend in Miami. Coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen respectievelijk als zevende en achtste over de finish. Een matig resultaat voor de Scuderia, wiens race bovendien werd gekenmerkt door onenigheid over de boordradio. Vasseur wil het echter niet hebben over strategische blunders. Nadat het team bijna één minuut achter McLaren eindigde, vestigde hij zijn hoop op de upgrades in Barcelona.

Gedurende de GP van Miami liet met name Lewis Hamilton zijn onvrede blijken. De zevenvoudig wereldkampioen vond dat hij veel te lang vastzat achter teamgenoot Charles Leclerc. Uiteindelijk liet de Monegask hem voorbij, maar op zijn versleten mediumbanden kon Hamilton niets meer uithalen. Uiteindelijk gaf hij – enigszins gefrustreerd – zijn positie terug aan Leclerc. “Moet ik Sainz er ook nog voorbij laten?”, klonk het sarcastisch over de boordradio.

Na afloop van de race reageerde Vasseur op de kritiek van de 40-jarige Brit. Had Ferrari sneller moeten ingrijpen toen Hamilton achter Leclerc reed? “Zo lang duurde het nou ook weer niet”, reageerde de Fransman droogjes. “Als je twee auto’s met verschillende strategieën hebt, is het eerste wat ik wil weten of de auto’s achter je sneller zijn dankzij DRS.” Hij wilde voorkomen dat de Scuderia een plek zou verliezen. “Eerlijk gezegd denk ik dat we hebben gedaan wat we moesten doen. Achteraf is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat we een halve ronde eerder of later hadden moeten wisselen”, aldus Vasseur.

‘McLaren zat op een andere planeet’

Vasseur erkende de frustratie van Hamilton, maar benadrukte tegelijk de prioriteiten van Ferrari. “Ik heb met Lewis (Hamilton, red.) gesproken, en ik begrijp zijn onvrede. Daar is hij een kampioen voor. Maar we racen in de eerste plaats voor Ferrari, en als team denk ik dat we het goed hebben gedaan. We finishten als zevende en achtste in plaats van als achtste en zevende”, benadrukte hij de nietigheid van de discussie. “Ik praat liever over waarom we één minuut achter McLaren finishten.”

Volgens Vasseur was de kwalificatie de grootste zwakte van Ferrari dat weekend, mede door gebrekkig bandenbeheer. “In de kwalificatie hebben we zoveel terrein verloren”, vervolgde hij. “Het was de slechtste sessie van het hele jaar. Daarbij bevond McLaren zich op een andere planeet. We hebben nooit beweerd dat we met hen konden vechten. In Barcelona krijgen we allemaal een nieuwe voorvleugel”, besloot hij hoopvol. “Misschien betekent dat de kaarten dan opnieuw worden geschud.”

